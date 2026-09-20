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Bozüyük'te yaya önceliği vurgulandı: kaymakamlık koordinasyonunda trafik eğitimi

Bozüyük'te Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikle sürücülere ve yayalara yaya önceliği ile trafik kuralları hatırlatıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te yaya önceliği vurgulandı: kaymakamlık koordinasyonunda trafik eğitimi

Bozüyük'te yaya önceliği için düzenlenen etkinlik

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla bir trafik farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı koordinasyonunda yürütüldü ve başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefledi.

etkinlikte verilen mesajlar:

Organizasyonda trafikte sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken kurallar üzerine bilgilendirme yapıldı. Özellikle yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine uyulması gerektiği vurgulandı; katılımcılara pratik davranış önerileriyle birlikte trafik işaret ve kurallarının önemi anlatıldı. Etkinliğin amacı, vatandaşlarda trafik güvenliği bilincini güçlendirerek muhtemel kazaların önüne geçilmesi olarak açıklandı.

kaymakamın uyarıları:

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, trafik güvenliğinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Helvacı, "Trafikte alınan her tedbir ve gösterilen her dikkat, insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerimizden özellikle yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini, yayalarımızdan da trafik kurallarına riayet etmelerini istiyoruz," diyerek katılımcıları hem dikkatli olmaya hem de kuralları gözetmeye çağırdı.

Etkinlikte verilen mesajlar ve yapılan bilgilendirmeler, günlük trafik akışında uygulanabilir önerilerle desteklendi. Görevli ekipler ve idari yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının düzenli tekrarının önemine dikkat çekti ve yerel halkın katılımının artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Unutmayalım; trafikte küçük bir dikkat, büyük hayatlar kurtarır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

TRAFİK FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ, BOZÜYÜK KAYMAKAMI DR. AHMET NACİ HELVACI&#039;NIN KOORDİNASYONUNDA...

TRAFİK FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ, BOZÜYÜK KAYMAKAMI DR. AHMET NACİ HELVACI'NIN KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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