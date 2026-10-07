Bozyazı yayla yolları güçlendi: 14 kilometre sathi kaplama hizmete açıldı

Derbent ile Ustalar arasındaki 14 kilometre yol yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozyazı ilçesinde Derbent ile Ustalar arasındaki 14 kilometrelik grup yolu sathi kaplama asfaltla yenilenerek hizmete açıldı. Çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütüldü ve yolun bölgedeki tarımsal faaliyetler ile yayla turizmine doğrudan katkı sağlaması hedeflendi.

Yapım süreci ve teknik ayrıntılar:

Asfalt serimine geçilmeden önce güzergahta kapsamlı altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yol tabanının serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri titizlikle uygulanarak sathi kaplamaya uygun hale getirildi. Sahada 4 adet kombi ile zemin üzerinde gerekli uygulamalar gerçekleştirildi; serilen malzeme ise 3 silindir yardımıyla sıkıştırılarak yolun mukavemeti artırıldı. Yapılan işlemler, yolun konforunu yükseltmeyi ve uzun ömürlü olmasını sağlamayı amaçladı.

Çalışmalar etaplar halinde planlandı ve belirlenen süre içinde yüksek kalite standartlarıyla tamamlandı. Tamamlanan bölümün hizmete açılmasıyla bölge halkı daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuştu. Ekiplerin sathi kaplama sezonu boyunca yaptığı imalatlar yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bölgeye etkileri ve yetkililerin değerlendirmesi:

Yenilenen yolun özellikle yayla yolları ve tarımsal üretim açısından önem taşıdığı vurgulandı. Yolun, yayla ulaşımını kolaylaştırması ve Bozyazı'dan Karaman, Konya, Ankara gibi merkezlere ulaşımı kolaylaştıran kestirme bir güzergâh olması bölge ulaşım ağına katkı olarak öne çıkıyor.

Bozyazı Sorumlusu Çavuşu Halil Akçura, çalışmalar hakkında bilgi verirken şunları belirtti: Kış gelinceye kadar Bozyazı’da oldukça çalışma yapacağız. Bütün yaylalarımızın yolu bu grup yolundan geçiyor. Ayrıca Karaman, Konya ve Ankara’ya dahi bu yoldan gidiyorlar. Burası kestirme bir yol. Vahap Başkanımızın yaptırmış olduğu bu yol tüm Bozyazılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Buradan Ankara, Karaman, Konya’ya kadar gidebilirler. Çalışmalarımız bundan sonra devam edecek.

Yetkililer, Bozyazı'daki grup yollarının yenilenmesine yönelik çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edileceğini belirtti. Tamamlanan sathi kaplama uygulamasının bölge ekonomisine ve turizmine kısa vadede olumlu yansımaları olması bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BOZYAZI İLÇESİNDE DERBENT İLE USTALAR ARASINDAKİ 14 KİLOMETRELİK YOL, SATHİ KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASIYLA YENİLENEREK HİZMETE AÇILDI.