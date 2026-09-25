Bozyazı'da öğrencilerin güvenliği için okul çevresi tedbirleri ele alındı

Bozyazı ilçesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıda, mevcut uygulamalar ve iyileştirme alanları masaya yatırıldı.

toplantının amacı ve katılımcılar:

Toplantı, Kaymakam Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya güvenlik birimlerinin amirleri ile kurum ve okul müdürleri katıldı ve ilçedeki okul çevresi güvenliği ele alındı.

değerlendirilen tedbirler ve koordinasyon:

Görüşmelerde, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi; öncelikli hedef olarak karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve öğrencilerin huzur içinde eğitim almasının sağlanması öne çıktı.

Katılımcılar, iş birliği ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu şekilde sürdürülmesine yönelik ilave tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı boyunca sorumluluk paylaşımı, iletişim kanallarının etkin kullanımı ve okul çevresinde tespit edilen öncelikli risk alanlarının takip edilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

KAYMAKAM EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇE JANDARMA KOMUTANI