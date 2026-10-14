Bozyazı’da sağanak sonrası seralar, tarım alanları ve esnaf zorlu günler geçiriyor

Bozyazı’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, seralar, tarım arazileri ve bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezi ve çevresinde birden fazla noktada ulaşım olumsuz etkilendi, yurttaşlar ile üreticiler zarar bildirdi.

taşkının yerel etkileri:

Kapız Caddesi Doğancılar mevkiinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı; suda mahsur kalan bir otomobil ise traktörle kurtarıldı. İlçe merkezindeki bazı iş yerleri su taşkınlarından etkilendi ve tarım arazileri geniş alanlarda sular altında kaldı.

esnafın ve çiftçilerin talepleri:

Tekmen Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki esnaf, yol yenileme çalışmasının ardından su giderlerinin yetersiz kaldığını belirterek iş yerlerinin su bastığını söyledi. Esnaftan Halis Arı yetkililerden çözüm talep etti. Doğancılar mevkiinde çiftçilik yapan Hüseyin Dal ise dere, kanal ve şarampollerin temizlenmemesinin seralara ve yeni ekilen mahsullere zarar verdiğini ifade etti; taşkın sırasında mevsimlik kadın tarım işçilerini traktörüyle suyun karşısına geçirdiğini anlattı. Çiftçi Ali Dal de benzer su baskınlarının iki yıl önce de yaşandığını hatırlatarak önlem alınmasını istedi.

yetkililerin müdahalesi ve incelemeler:

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ile Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü zarar gören tarım alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BOZYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SERALAR, TARIM ARAZİLERİ VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ.