Bozyazı'da test edilen çalı doğrayıcıyla yangın riskine karşı koridor oluşturuluyor

uygulama sahada denendi:

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparat, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da sahada test edildi.

Test çalışmasına, Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk, Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar ve işletme şefleri katıldı.

Deneme, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Toldağı Orman İşletme Şefliği sahasında gerçekleştirildi. Aparat, iş makinesine monte edilerek saha uygulaması halinde denendi.

Sahada, Ziraat Alanları ve Orman Arazisinin Ayrım Tesisi (ZOAT) çalışmaları kapsamında yol kenarlarında biriken bitki örtüsü öğütülerek temizlendi ve kaldırıldı.

hedef ve kullanım alanları:

Uygulamanın temel amacı, yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı maddelerin azaltılmasıdır. Bu sayede olası yangınların tarım arazilerine veya tarımda başlayacak yangınların ormanlık alanlara sıçrama riski düşürülmeye çalışılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbir olarak değerlendirilen çalı doğrayıcı aparat, bitki örtüsünün temizlenmesi ve yangınların yayılma riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında kullanılacak şekilde planlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın ZOAT sahalarında ve yol kenarlarında yürütülen temizlik çalışmalarına katkı sağlayacağını ve yangın riskinin azaltılmasına olumlu etkisi olmasının hedeflendiğini vurguladı.

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE DAHİL EDİLEN ÇALI DOĞRAYICI APARATI, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BOZYAZI’DA TEST EDİLDİ.