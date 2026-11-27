MediaMarkt Türkiye Şahane Kasım'ı geleneksel branda yırtma etkinliğiyle açtı

MediaMarkt Türkiye, Şahane Kasım döneminin önemli anlarından biri olan geleneksel branda yırtma etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Etkinlik 26 Kasım tarihinde İstanbul Marmara Park AVM'deki Tech Arena mağazasında yapıldı ve brandayı içerik üreticileri Berk Keklik (Uberkuloz) ile Büşra Pelin Baynazoğlu (Pqueen) birlikte yırttı. Brandanın yırtılmasıyla şirketin Şahane Cuma kampanyası resmen başladı.

Etkinlikten alınan mesajlar:

Etkinlik, MediaMarkt'ın hem fiziksel mağazalarında hem de dijital kanallarında tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini gösterdi. Marka temsilcileri, bu tür deneyimsel etkinliklerin Şahane Kasım döneminin zirve noktası olduğunu vurguladı ve müşterilere yönelik hazırlıkların aylar öncesinden yapıldığını belirtti.

Müşteri davranışları ve performans verileri:

MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, Kasım ayının teknoloji alışverişleri açısından kritik bir dönem olduğunu söyledi. Uslukılınç, mağazalarda geçen aya kıyasla yaklaşık %20 artış, mobil uygulama MediaMarkt App'te ise bir önceki aya göre %35'in üzerinde trafik artışı görüldüğünü aktardı. Bu veriler, markanın fiziksel ve dijital kanallarını bütünleştirerek sunduğu alışveriş deneyimine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Şahane Cuma fırsatları:

Branda yırtma etkinliğiyle başlayan kampanya, akıllı saatten televizyona, cam silme robotundan bulaşık makinesine ve şarjlı dikey süpürgeye kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunuyor. MediaMarkt Türkiye'nin Şahane Kasım Kampanyası, 29 Kasım tarihine kadar ülke genelindeki mağazalarda, web sitesinde ve MediaMarkt App'te devam ediyor.

Marka, müşterilere kolay, erişilebilir ve avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmak için ekipleriyle birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti ve kampanya süresince tüketicilerin mağaza içi ve dijital fırsatları takip etmelerini önerdi.

26 KASIM TARİHİNDE İSTANBUL MARMARA PARK AVM’DEKİ TECH ARENA MAĞAZASINDA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKTE, BRANDAYI ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİLERİ BERK KEKLİK (UBERKULOZ) VE BÜŞRA PELİN BAYNAZOĞLU (PQUEEN) YIRTTI.