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Bridge projesi heyeti İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti

Malatya'da düzenlenen BRIDGE projesi heyeti, İnönü Üniversitesi'ni ziyaret ederek kapsayıcılık, engelli hakları ve saha çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bridge projesi heyeti İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti

Uluslararası heyet İnönü Üniversitesi'nde ağırlandı

Malatya'da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Engelleri Aşın Derneği (ENDER) bünyesinde yürütülen BRIDGE (Building Resources for Inclusive Development, Guidance and Engagement for Disabled People) projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, İnönü Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad heyeti karşıladı. Toplantıda ayrıca Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Osman Şahin hazır bulundu.

Ziyaretin gündemi ve değerlendirmeler:

Görüşmede, BRIDGE projesinin engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekme, mikro ayrımcılık ve kalıplaşmış yargılarla mücadele etme hedefleri değerlendirildi. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, uluslararası ortaklığın farkındalık yaratma ve kapsayıcı sosyal çevreler oluşturma çabalarına katkısına vurgu yaparak, üniversitenin bu tür projelere desteğini teyit etti.

Katılımcı profili ve proje hedefleri:

Projede Türkiye, İspanya, Polonya ve Bulgaristan’dan gelen psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim öğretmenleri ve gençlik çalışanlarından oluşan, 18-30 yaş aralığındaki genç profesyoneller yer alıyor. BRIDGE ile amaçlanan, bu genç uzmanların deneyim paylaşımı ve saha çalışmaları yoluyla kapsayıcı ve erişilebilir sosyal çevrelerin güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

Toplantıda yürütülen çalışmaların yerel uygulamalara aktarımı, farkındalık artırma stratejileri ve iş birliklerinin sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişi yapıldı. Ziyaret, katılımcıların ve ev sahibi heyetin toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandırıldı.

BRIDGE PROJESİ HEYETİ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

BRIDGE PROJESİ HEYETİ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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