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Brüksel'de kemer sıkma karşıtı protestolar çatışmayla sonuçlandı

Brüksel'de sendikaların çağrısıyla düzenlenen protestolarda 110 kişi gözaltına alındı; şehir merkezindeki iş yerleri ve kamu malları ciddi biçimde zarar gördü.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Brüksel'de kemer sıkma karşıtı protestolar çatışmayla sonuçlandı

Gösterilerin seyrinde şiddet ve müdahale:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterileri sırasında güvenlik güçleri ile bazı göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Polis verilerine göre ülkenin farklı şehirlerinden gelen 30 bin kişi başkentte toplandı, alanda yaklaşık 2 bin genç bulunuyordu.

Toplanan bazı gençlerin polise saldırması ve çevredeki bisiklet, trotinet ile çöp bidonlarını toplayıp yakması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı; müdahale sonucunda 80'i idari, 30'u adli olmak üzere toplam 110 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün reşit olmadığı ve haklarında adli işlem başlatılacağı bildirildi. Olaylarda birçok polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

Çatışmaların büyümesi üzerine bir kısmı alanı terk etti. Belediye otobüsleri, bankalar ve kamu mallarında görülen zararın tespit çalışmaları sürüyor. Sigorta şirketlerinin, hasara neden olduğu belirtilen gençlerden tazminat talep etmek üzere hazırlık yaptığı aktarılıyor.

İçişleri Bakanı ve yetkililerin açıklamaları:

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, polisle çatışan ve kamu mallarına zarar verenlerin gereken cezayı alacağını belirtti. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini ve benzer olayların önüne geçmek için soruşturmaların süreceğini bildirdi.

Paketin içeriği ve sendikaların gerekçesi:

Gösteriler, Başbakan Bart de Wever tarafından 2029'a kadar 10 milyar euro kaynak oluşturmayı hedefleyen paket önerilerine karşı sendikaların çağrısı üzerine düzenlendi. De Wever'in açıkladığı bütçe planında ülkenin bütçe açığının 33 milyar euro olduğu ve bu açığın kapatılması için kamu harcamalarında kesintiler, sağlık sisteminde reformlar, çalışanların enflasyona bağlı otomatik maaş artırımlarının sınırlandırılması ile katma değer vergisi oranlarında artış gibi seçeneklerin tartışıldığı belirtiliyor.

Sendikalar, söz konusu tedbirlerin çalışanların alım gücünü daha da zayıflatacağını savunuyor ve paketin geri çekilmesini ya da yeniden müzakere edilmesini talep ediyor. Hem hükümet hem de sendikalar arasında görüşmelerin sürmesi bekleniyor, ancak dün yaşanan olaylar toplumsal gerilimi arttırdı ve gündemi yeniden şekillendirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel&#039;de dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 110...

Belçika’nın başkenti Brüksel'de dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 110 kişi gözaltına alındı. Olaylarda şehir merkezinde bulunan iş yerleri ve kamu mallarında ciddi hasar oluştu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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