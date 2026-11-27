Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi, Birliğin 2028-2034 dönemine ilişkin bütçe müzakerelerinde keskin bir çıkmaza sahne oldu. Zirvenin ikinci günü, yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesi nedeniyle iptal edildi ve liderler arasında derin ayrılıklar açığa çıktı.

Görüşmelerin çıkmaza girmesi ve boykot:

Toplantıda ülkeler iki blok halinde ayrıştı. İspanya ve İtalya gibi devletler, tarım desteği ve yoksul bölgelere yönelik uyum fonları gibi geleneksel harcamaların korunmasını savunurken, Almanya ve İsveç gibi bazı hükümetler harcamaların daraltılıp yatırımların savunma ve güvenlik odaklı hale getirilmesini talep etti. Küçültülmüş bir bütçe isteyen ülkelerle bunu reddedenler arasındaki uzlaşı sağlanamadı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başlangıçta sunduğu 2 trilyon euro büyüklüğündeki teklifi revize etti; ancak önerilen 204 milyar euro tutarındaki kesinti, tasarruf talep eden devletler tarafından yetersiz bulundu. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise toplamda 250 milyar euro kesinti talep etti.

Teklifler, fon koruma talepleri ve diplomatik tepkiler:

Toplantılarda bir grup ülke tarım ve bölgesel kalkınma fonlarının korunmasını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçeyi küçültmenin AB'nin stratejik kapasitesini zayıflatacağını belirterek bu yolu eleştirdi. Görüşmeler sırasında küçük gruplar halinde yapılan uzun müzakerelerin ardından Danimarka, İsveç, Belçika ve Avusturya gibi devletler toplantılardan çekildi.

Adı açıklanmayan bir diplomat, 'Bizi bölmeye çalıştıkları açıktı. Yedi ülkenin her birine bir hediye verip, bizi kendi taraflarına çekmeye çalıştılar' dedi. Boykot eden ülkelerden birini temsil eden başka bir diplomat ise 'Bu gerçek bir müzakere değildi. İşler çok kötü gitti' ifadelerini kullandı.

Liderlerin açıklamaları ve sürecin geleceği:

Zirvenin gece geç saatlerde patlak veren krizi, AB Konseyi Başkanı Costa üzerindeki baskıyı artırdı. Costa, ikinci gün oturumlarına devam etmeme kararını aldı ve kapanışta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte düzenlediği basın toplantısını sadece 11 dakikayla sınırladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 'Bugün nihai bir anlaşmaya varamadık. Bu sürpriz değil, ben de farklı bir sonuç beklemiyordum' diyerek ikinci gün oturumunun yapılmayacağını ve liderlerin 17 Aralık'ta yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zirveden beklenenden çok daha az sonucun çıktığını belirterek, 'Ortada hiçbir şey yok' ifadesini kullandı.

Costa, ayrıca Komisyonun Ukrayna'ya ilave kredi sağlanması önerisinin görüşüldüğünü ve bunun 24 üye devlet tarafından desteklendiğini söyledi; destek verenlerden Bulgaristan ise yalnızca askeri olmayan bileşene iştirak edeceğini bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise 2027'de Ukrayna'ya sağlanması planlanan 45 milyar euroluk desteğe 24 ülkenin destek verdiğini yineledi ve nihai sonucu Konsey'in alacağını belirtti.

AB yönetimi teknik olarak bütçe üzerinde bir yıl daha müzakere imkânı bulunduğunu kabul etmekle birlikte, zirve organizatörleri Fransa'da nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi – aşırı sağ aday Marine Le Pen'in favori gösterilmesi tartışmaları arasında – görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyordu. AB diplomatları, Costa'nın önümüzdeki haftalarda yeni, daha derin kesintiler içeren bir öneri sunmasının beklendiğini aktardı.

AB Konseyi için hedeflenen başlangıç tarihi 1 Ocak 2028 ve bu hedef doğrultusunda yıl sonuna kadar nihai bir uzlaşı arayışı sürüyor; ancak Brüksel'deki olağanüstü zirve, hedefe ulaşma yolunda önemli bir engel oluşturdu.

Belçika'da olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, AB'nin 2028-2034 bütçesine ilişkin görüşmeler çıkmaza girdi. Yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesi sonrası zirvenin ikinci günü iptal edildi.