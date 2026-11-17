Bruno Petkovic 116 günlük aranın ardından takıma geri adım atıyor

Kocaelispor'da yaklaşık 4 aydır takımdan uzak kalan Hırvat santrfor Bruno Petkovic, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşü, kulüp ve teknik heyet tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

sakatlığın başlangıcı ve tedavi süreci:

Petkovic, yeni sezon hazırlık kampında Yeşil-siyahlıların Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde 24 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının ardından sağ uyluk ön adalesinde ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncu tedavi süreçlerine girerek saha çalışmalarından uzak kaldı. Tedavi tamamlanmasının ardından, daha önceki sakatlıklara bağlı olarak tendon dokusunda tespit edilen yapısal değişiklikler nedeniyle 16 Eylül'de özel bir çalışmaya alınmıştı.

geçmiş sakatlıklar ve geçen sezon performansı:

Petkovic geçen sezon da aynı bölgeden sakatlık yaşamış; 12 Nisan'da Galatasaray müsabakası sonrasında sağ uyluk ön adalesindeki zorlanma nedeniyle kanama ve ödem sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. 32 yaşındaki santrfor, Kocaelispor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 20 müsabakada görev aldı ve bu karşılaşmalarda 7 gol ile 1 asist kaydederek takımın en golcü ismi oldu. Son olarak 12 Nisan'daki Galatasaray deplasmanında takımının beraberlik golünü atmıştı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde Petkovic'in durumuyla ilgili, "Bruno Petkovic, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak" açıklamasını yaptı. Teknik heyet, oyuncunun geri dönüşünü adım adım takip ederek riske girmeden kadroya katmayı planlıyor.

Takım içinde Petkovic'in sahalara dönmesi hem hücum varyasyonları açısından hem de sezon planlaması bakımından önemli görülüyor. Oyuncunun antrenmanlardaki seyrine göre maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR'DA YAKLAŞIK 4 AYDIR SAKATLIĞI NEDENİYLE TAKIMDAN AYRI KALAN HIRVAT GOLCÜ BRUNO PETKOVİC'İN GELECEK HAFTA TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.