petkovic'in dönüşü kapıda:

Kocaelispor'un 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Bruno Petkovic, yaklaşık dört aydır süren sakatlık döneminin ardından yeniden kadroya girme ihtimaliyle dikkat çekiyor. Sezon öncesi hazırlık maçında yaşadığı problem sonrası uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçen Petkovic, hafta içinde takımla yapılan antrenmanlara katıldı ve Teknik Direktör Selçuk İnan'ın onayıyla Çorum FK karşılaşmasında forma giyme şansı yakalayabilir. Petkovic'in sahalara dönmesi, takımın hücumda alternatiflerini artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

tedavi süreci ve antrenmanlara dönüş:

Bruno Petkovic'in sakatlığı, Houthalen ile oynanan hazırlık maçının ardından sağ uyluk ön adalesinde oluşan ödem nedeniyle başlamıştı. Uzun süren tedavi ve rehabilitasyonun ardından oyuncu, bu hafta takımla birlikte sahaya çıkmaya başladı. Kulüp yetkilileri ve sağlık ekibi, Petkovic'in sakatlığının büyük ölçüde geride kaldığını bildirirken, fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Hafta içinde açıklama yapan Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın golcüsünün durumuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 'Petkovic iyi durumda, onu söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla artık bizimle çalışmalarını yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak.' Eğer İnan görev verirse Petkovic, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Çorum FK maçında yeniden yeşil-siyahlı formayı giyecek.

BRUNO PETKOVİC