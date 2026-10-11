BŞEÜ ile Gölpazarı kaymakamlığı meslek yüksekokulu odaklı eğitim iş birliğini güçlendiriyor

BŞEÜ ile Gölpazarı kaymakamlığı meslek yüksekokulu odaklı iş birliğini görüştü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Gölpazarı Kaymakamlığı arasında eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmede, ilçede bulunan Meslek Yüksekokulu'nun mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

toplantının odağı:

Toplantıda söz konusu iş birliklerinin kapsamı değerlendirildi; BŞEÜ Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı ile Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz arasında, Meslek Yüksekokulu'nun eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve üniversite-ilçe ilişkilerinin derinleştirilmesine dair görüş alışverişi yapıldı.

olası iş birliği alanları:

Görüşmede, eğitim programlarının geliştirilmesi, ortak etkinlik ve projeler ile bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması gibi geniş çerçevede iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Taraflar ayrıca uygulamalı eğitim ve yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı çalışmaların önemini vurguladı.

Taraflar değerlendirmelerin sürdürüleceğini ve Meslek Yüksekokulu merkezli iş birliklerinin somut adımlarla ilerletilmesi konusunda mutabakata vardılar. Yapılan görüşmenin, üniversite ile ilçe arasındaki eğitim ilişkilerini güçlendirmesi hedefleniyor.

BŞEÜ REKTÖRÜ ZAFER ASIM KAPLANCIKLI İLE GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ'İN GÖRÜŞMESİNDE, İLÇEDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULU'NUN ÇALIŞMALARI VE ÜNİVERSİTE İLE İLÇE ARASINDA GELİŞTİRİLEBİLECEK İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI.