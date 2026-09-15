BŞEÜ rektörü Kaplancıklı BKÜB toplantısında iş birliğinin önemini vurguladı

BKÜB toplantısı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı. Toplantı, üye üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaların planlanması amacıyla düzenlendi.

gündem ve değerlendirmeler:

Oturumlarda yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ele alındı; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, öğrenci ve akademik personel hareketliliği ile ortak proje ve etkinliklerin nasıl güçlendirilebileceği üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Üye kurumlar, sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri paylaşarak yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine katkı sağladı.

rektörün mesajı:

Toplantının ardından Kaplancıklı, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerimizin bilgi ve deneyimlerini ortak çalışmalarla buluşturmak, hem yükseköğretimin niteliğine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu birlikteliklerin yeni projelere zemin oluşturmasını önemsiyoruz". Kaplancıklı, bu tür birlikteliklerin somut projelere dönüşmesi için ortak inisiyatiflerin ve paylaşımın artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

BŞEÜ REKTÖRÜ KAPLANCIKLI, BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI