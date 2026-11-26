sıralamadaki konum:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yayımlanan 2026-2027 URAP Türkiye Sıralaması sonuçlarına göre önemli bir ilerleme kaydetti. Üniversite, toplam 199 yükseköğretim kurumu içinde 595,41 puanla 81’inci sırada yer aldı ve geçen yılki 83’üncü sıradan iki basamak yükseldi.

Tıp fakültesi bulunan kurumlar arasında BŞEÜ bir basamak artışla 60’ıncı sıraya yükselirken, 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasındaki sıralamada geçtiğimiz yılki 32’nci sıradan bu yıl 31’inci sıraya çıktı. Türkiye genelindeki 126 devlet üniversitesi içinde ise 67’nci sıradaki yerini korudu.

akademik göstergelerdeki gelişim:

URAP sıralaması, üniversitelerin akademik performansını 15 farklı gösterge üzerinden değerlendiriyor. BŞEÜ, bu değerlendirmelerde belirgin artışlar gösterdi; özellikle atıf göstergesinde 7,07 puanlık artışla 116,75 puana, bilimsel doküman göstergesinde ise 5,63 puanlık yükselişle 108,50 puana ulaştı. Bu sonuçlar, üniversitenin araştırma çıktıları ve etki düzeyinde olumlu bir ivme yakaladığını gösteriyor.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen sonuçlarla ilgili olarak "Elde edilen sonuçlar, üniversitemizin bilimsel üretim, araştırma kapasitesi ve akademik başarı alanlarında kaydettiği gelişimin önemli bir göstergesidir. Bilimsel üretimi teşvik eden ve araştırma kapasitemizi güçlendiren çalışmalarımızla akademik gelişimimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BŞEÜ, 127 ÜNİVERSİTE ARASINDA 31’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI