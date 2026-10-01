BŞEÜ'den İzlanda'da bilgisayar eğitimi fırsatı

BŞEÜ ve Haskolinn I Reykjavik EHF yeni erasmus+ ortaklığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İzlanda merkezli Haskolinn I Reykjavik EHF ile bilgisayar alanında Erasmus+ çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayan bir iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara yeni bir halka ekliyor.

kapsam ve amaçlar:

Anlaşma özellikle Bilgisayar bölümlerindeki öğrencilerin İzlanda'da eğitim görerek farklı bir yükseköğretim ortamını deneyimlemelerini amaçlıyor. Bu süreçte öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları, farklı akademik yaklaşımlarla tanışmaları ve uluslararası ağlarını genişletmeleri hedefleniyor. Ayrıca protokol kapsamı, akademik ve idari personel hareketliliklerini de içeriyor; böylece iki kurum arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımı güçlendirilecek.

Projenin sahaya taşınmasında Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Karakuzu önemli katkılar sundu. Bu tür girişimler, hem öğrenci deneyimini zenginleştiriyor hem de kurumlar arası ortak araştırma ve ders değişimini teşvik ediyor.

beklenen etkiler ve öğrenciler için fırsatlar:

Anlaşma sayesinde BŞEÜ öğrencileri İzlanda'nın akademik ve kültürel ortamını doğrudan gözlemleme olanağı bulacak. Personel hareketlilikleri ise eğitim metodolojileri, müfredat geliştirme ve idari uygulamalarda karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştıracak. Haskolinn I Reykjavik EHF kaynaklı hareketliliklerin de iki kurum arasındaki etkileşimi ve kültürel diyaloğu artırması bekleniyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplanıcaklı, üniversitenin Erasmus+ kapsamındaki uluslararası iş birliklerini sürdürdüğünü belirterek, "Üniversitemiz, Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleriyle öğrencilerinin ve personelinin farklı ülkelerde eğitim alma, ders verme ve akademik faaliyetlerde bulunma imkânlarını artırmayı sürdürüyor. İzlanda'daki Haskolinn I Reykjavik EHF ile gerçekleştirilen bu yeni iş birliği, Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği akademik ortaklıklara bir yenisini daha eklerken, öğrencilerimizin uluslararası eğitim ve hareketlilik fırsatlarına erişimini de güçlendiriyor" dedi.

Sonuç olarak, bu iş birliği BŞEÜ'nün uluslararası profilini güçlendirmeyi ve bilgisayar alanındaki eğitim kalitesini çeşitlendirerek öğrencilere somut yurtdışı deneyimleri sunmayı hedefliyor.

BŞEÜ’DEN İZLANDA İLE ERASMUS+ İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANICAKLI