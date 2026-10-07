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BŞEÜ'nün ESTEKFEST 2026 çıkışı: özgün buluşlar ziyaretçilerin ilgisini topladı

BŞEÜ'nün ESTEKFEST 2026 standında akademik posterler, prototipler ve özgün buluşlar sergilendi; katılımcılar projelerin teknolojik ve ekonomik potansiyelini inceledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'nün ESTEKFEST 2026 çıkışı: özgün buluşlar ziyaretçilerin ilgisini topladı

BŞEÜ yenilikleri ESTEKFEST 2026'da sergilendi:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde geliştirilen bilimsel çalışmalar, Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ESTEKFEST 2026 etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlik, üniversite Teknoloji Transfer Ofisi ile bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getirerek akademik çıktıları görünür kıldı.

BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi standında akademisyenler ve araştırmacılar tarafından geliştirilen özgün buluşlar, akademik posterler ve teknolojik prototipler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stand, etkinlik süresince farklı disiplinlerden gelen katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

projelerin tanıtımı ve uzman kadro:

Standta projelerin tanıtımını gerçekleştiren Prof. Dr. Raif Zileli, Doç. Dr. Ayşe Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uyan ve Mühendis Cengizhan Abay, geliştirdikleri çalışmaların teknik özellikleri, kullanım alanları ve farklı sektörlerde yaratabileceği katma değeri ziyaretçilerle paylaştı. Sunumlarda akademik bulguların pratiğe dönüştürülmesi ve ticarileştirme süreçlerine ilişkin sorular yanıtlandı.

Projeler, sergilendikleri biçim ve görsellerle hem akademik hem de sanayi temsilcilerinden geri bildirim aldı; prototiplerin uygulanabilirliği, sürdürülebilirlik kriterleri ve ölçeklenebilirlik konuları öne çıktı.

üniversite vizyonu ve rektörün değerlendirmesi:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin standının etkinlik boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek etkinliğin akademik çalışmaların görünürlüğünü artırmada önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da Teknoloji Transfer Ofisi standını ziyaret ederek sergilenen prototipleri inceledi ve yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaplancıklı'nın sözleri özetle şöyle: "Üniversitemiz; sahip olduğu güçlü bilimsel birikimi, etkin teknoloji transfer mekanizmaları ve geliştirdiği iş birlikleriyle toplumun ve ülkemizin hizmetine sunarken, araştırma ve geliştirme kapasitesini sürekli ileriye taşımakta ve üretilen bilimsel bilginin katma değere dönüşmesine öncülük etmektedir." Bu yaklaşım, BŞEÜ'nün yenilikçi projelerini sadece akademik çıktı olarak bırakmayıp ekonomik faydaya dönüştürme hedefini yansıtıyor.

ESTEKFEST 2026'da elde edilen geri bildirimler ve kurulan iletişim ağları, BŞEÜ'nün teknoloji transfer süreçlerini güçlendirme ve proje tabanlı iş birliklerini derinleştirme yönündeki stratejik adımlarına kaynak sağlayacak.

BŞEÜ&#039;DE YENİLİKÇİ BULUŞLAR ESTEKFEST 2026&#039;DA TANITILDI

BŞEÜ'DE YENİLİKÇİ BULUŞLAR ESTEKFEST 2026'DA TANITILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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