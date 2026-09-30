BTK Akademi dünya sahnesinde kısa liste başarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun eğitim platformu BTK Akademi, QS Reimagine Education Awards 2026 kapsamında Yaşam Boyu Öğrenme kategorisinde kısa listeye kaldı. BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve adaylığın platformun uluslararası çapta nasıl yankı bulduğuna dair önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

kısa listeye kalmanın anlamı:

Koçyiğit paylaşımında, yarışmanın dünyanın dört bir yanından yoğun bir katılımla gerçekleştiğine dikkat çekti. Başvuruların büyüklüğüne işaret eden açıklamada, değerlendirmede yer alan projelerin sayısı 2 bin 200’ü aşkın olarak aktarıldı. Paylaşımda şu değerlendirme yer aldı: “BTK Akademi’yi yakından tanıyanlar bilir: En büyük gücü kapısının herkese ücretsiz açık olmasıdır. Bir köy okulundaki öğrenci de büyükşehirde çalışan bir mühendis de aynı derse aynı şartlarla ulaşabilir. Bugüne kadar bu imkandan yararlanan 3,2 milyonun üstünde vatandaşımız, bizce bu başarının en somut göstergesi.”

eğitim erişimi, iş birliği ve gelecek hedefleri:

Koçyiğit, BTK Akademi faaliyetlerinin çevrim içi içeriklerle sınırlı kalmadığını; yüz yüze eğitimler ve kamplarla doğrudan erişim sağlandığını belirtti. Ayrıca yükseköğretim ile kurulan iş birliklerine değinilerek, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla 16 üniversite bünyesindeki 15 bölüm tarafından BTK Akademi derslerinin müfredata eklenebilme imkânı sağlandığı aktarıldı.

Ortaöğretim düzeyine yönelik adımlar da vurgulandı. Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı ile nisan ayında başlatılan Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı ile lise öğrencilerinin yapay zekayı doğru ve bilinçli kullanmayı öğrenmesinin hedeflendiğini; programın ilk aşamasında 11 pilot ilde öğretmen eğitimlerinin tamamlandığını, bu eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitime başlayacağını söyledi.

Paylaşımda ayrıca haberleşme ve bilişim sektörünün ihtiyaç duyacağı insan kaynağına dikkat çekildi: Fiber ağları kuracak ve 5G şebekelerini işletecek uzmanların bugün verilen eğitimlerle yetişeceği kaydedildi. Koçyiğit sonuçları büyük bir heyecan ve gururla beklediklerini ifade ederek, katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

BTK Akademi’nin QS Reimagine Education Awards 2026’da Yaşam Boyu Öğrenme kategorisindeki sonucun açıklanması bekleniyor; kısa listeye kalma haberi platformun erişim ve iş birliği modellerinin uluslararası alanda dikkat çektiğini gösteriyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU’NUN (BTK) EĞİTİM PLATFORMU BTK AKADEMİ, QS REİMAGİNE EDUCATİON AWARDS 2026'DA YAŞAM BOYU ÖĞRENME KATEGORİSİNDE KISA LİSTEYE KALDI.