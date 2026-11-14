BTM 10 yılda 13 binden fazla girişimciye ulaştı, COP31'de 10 girişimi hızlandırdı

BTM'nin on yılı: sayıların ve uluslararası ağın özeti:

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, kurumun kuruluşunun 10. yılında sağlanan desteğin ve elde edilen portföy büyüklüğünün altını çizdi. Kul, BTM'nin dört ülkede ofisleriyle faaliyet gösterdiğini, girişimcilere hem Türkiye'de hem uluslararası platformlarda destek sunduklarını ifade etti. Kurumun son 10 yılda 13 binden fazla girişimciye destek verdiğini ve 2,1 milyar dolarlık bir portföy büyüklüğüne ulaştığını belirtti.

BTM ayrıca girişimcilerin görünürlüğünü artırmak amacıyla 12'den fazla uluslararası fuara ve 20'den fazla yurt dışı etkinliğine katılarak onları önemli ağlarla buluşturuyor. Kul, programların ve mentorluk süreçlerinin girişimlerin yatırım ve pazar erişimi şansını yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.

COP31 için tasarlanan hızlandırma programı:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, BTM KOSGEB desteği ve Emlak Konut ortaklığıyla özel bir hızlandırma programı hayata geçirdi. Program üç aylık olarak kurgulanmış; sürece seçilen 10 girişimci dahil edildi. Bu süreçte girişimlerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, ihtiyaçlara yönelik yoğun bir hızlandırma planı uygulandı.

Program sonunda katılımcılar sahneye çıkarak projelerini sunacak; final programı ise BTM merkezinde gerçekleştirilecek. Emlak Konut ile ortak yürütülen çalışmada girişimcilere saha uygulama alanları sağlanıyor, ürünlerin sahada denenmesi, karşılık bulması ve gerekli sertifika süreçlerinin yürütülmesi konusunda destek veriliyor.

Odak alanlar, örnek girişimler ve Anadolu'ya açılım:

BTM'nin COP31 kapsamına aldığı girişimler ağırlıklı olarak inşaat teknolojileri ve gayrimenkul teknolojileri alanında odaklandı. Bununla birlikte yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler ile akıllı şehir çözümleri de programın öncelikleri arasında yer aldı. Kurum ayrıca finansal teknolojiler, tarım teknolojileri gibi farklı sektörlerde çalışmalar yürütüyor; 2027 yılı için sağlık teknolojileri alanında bir program tasarladıklarını açıkladı.

İklim mücadelesine yönelik örnek girişimler arasında Harcy isimli proje öne çıkıyor. Kul'un aktardığına göre Harcy'nin ürettiği yalıtım malzemelerinin yüzde 80'i atık pet şişelerden elde ediliyor ve bu ürünler binalarda ısı ve ses yalıtımında kullanılıyor. Bir diğer girişim ise içecek ambalajlarını geri dönüştürerek panel üretiyor; üretim sürecinde yalnızca ısıl işlemler uygulanıyor ve içeriğe tutkal eklenmiyor. Ayrıca atık geri dönüşümü ve gri su geri dönüşümü alanlarında faaliyet gösteren girişimler de programda yer aldı.

BTM, İstanbul dışındaki girişimcilerin de dünya sahnesine çıkmasını hedefliyor. Anadolu'dan katılan girişimcilerin uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel kalkınma ajanslarıyla iş birlikleri yapılıyor; mentorluk ve eğitim programları ile girişimlerin yatırım ve pazar erişimi destekleniyor.

Kul, BTM'nin İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan ve fonlanan bir kuluçka merkezi olduğunu hatırlatarak, tüm hizmetlerin girişimcilere ücretsiz sunulduğunu belirtti. Girişimciler BTM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden programları takip edebiliyor; yeter ki ellerinde ölçeklenebilir ve güçlü bir ürün olsun.

BTM GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER KUL