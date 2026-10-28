BTSO meclisinde şeffaflık tartışması: TEKNOSAB yönetimi ve iştirakler sorgulandı

BTSO meclisinde tartışmanın öne çıkanları:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis toplantısında, TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti’nin yenilenmesi, oda iştiraklerinin yönetimi ve mali şeffaflık gündem maddelerinin etrafında yoğun bir tartışma yapıldı. Toplantıda önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile mevcut Başkan Özer Matlı arasındaki vurgu farklılıkları öne çıktı; Burkay projelerin hazır olduğunu vurgularken, Matlı bilgi paylaşımı ve hesap verilebilirlik çağrısı yaptı.

Burkay'ın çekinceleri:

Burkay, TEKNOSAB içerisindeki projelerin hazır olduğuna dikkat çekti; 450 bin metrekare sanayi alanı, 550 bin metrekare hizmet destek alanı ve 400 bin metrekare ticari alan için projelerin ve imarın tamamlandığını belirtti. Burkay, "İnşaata başlamak için tek gerekli olan karar almak ve sorumluluk almak" ifadesiyle uygulamaya geçme iradesini vurguladı ve 2027 sonuna kadar hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Heyetin görev süresine dair hukuki soru işaretleri de Burkay tarafından gündeme getirildi. Burkay, heyetin 29 Haziran 2026 tarihli meclis kararıyla dört yıl için seçildiğini ve görev süresinin 2030 yılına kadar devam ettiğini hatırlatarak, görevi süren bir heyetin kalan süresini tamamlamak üzere değiştirilmesi konusunda hukuki bir görüş alınıp alınmadığını sordu. Hazırlanan listede TEKNOSAB yatırımcılarının yer almadığını savunan Burkay, bu gerekçeyle listeye ret oyu verdiğini ve yazılı gerekçesini Divan’a sunacağını açıkladı. Burkay, ret oyunun kişilere yönelik olmadığını, ölçüte ve hukuka dayalı bir duruş olduğunu belirtti.

Matlı'nın şeffaflık ve hesap sorumluluğu çağrısı:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, meclis üyelerinin oda iştirakleri ve TEKNOSAB projeleri hakkında yeterli bilgiye ulaşamadığını söyledi. Matlı, "Şeffaf olacağız, açık olacağız, hesabını vereceğiz" sözleriyle bilgi paylaşımına öncelik vereceklerini ifade etti ve meclis üyelerinin, özellikle yeni dönemde göreve gelenlerin projeleri öğrenmeden yetki verilemeyeceğini vurguladı.

Matlı, oda içinde talep ettiği bilgi notlarının temininde zorluk yaşadığını aktardı; kendisine verilen yanıtların yetersiz olduğunu, bazı belgelerin "bu bizde yok" denilerek TEKNOSAB’dan alınması gerektiğinin söylendiğini belirtti. İştiraklerin mali tablolarının ve harcamaların meclisle paylaşılması gerektiğini savunan Matlı, uygulama ile anlatılanlar arasında uyumsuzluklar olduğunu öne sürdü ve meclise hesap vermeme sorununu eleştirdi.

Özellikle Uludağ’daki otel yatırımı üzerinden mali sorular yönelten Matlı, "avans verilen otelden 2,5 senede 199 milyon lira zarar edildiğini ama bu zararın neden edildiğini bilmediğini" söyledi. Matlı, yatırımlara karşı olmadığını ancak maliyetlerin ve gerekçelerin açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtti ve oda kaynaklarının kullanımında etik ile ahlaki değerlerin esas alınacağını vurguladı.

Oylama ve sonuç:

Toplantının sonunda TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti listesi mecliste oylamaya sunuldu ve liste 83 kabul oyuna karşılık 40 ret oyuyla kabul edildi. Hem Burkay’ın hukuki çekinceleri hem de Matlı’nın şeffaflık çağrısı toplantının ana gündemini oluşturdu; bundan sonrası için yönetim, meclise hesap verilebilirlik taahhüdünü yineleyerek üyelerin mali yükünün artırılmaması yönünde durduğunu belirtti.

Toplantıda öne çıkan tartışma, TEKNOSAB projelerinin uygulanmasına ilişkin hız ve sorumluluk ile oda iştiraklerinin şeffaf yönetimi ekseninde devam eden beklentileri ortaya koydu. Meclis içindeki farklı bakış açıları ve alınan oy kararı, sürecin hem yönetim hem de hukuk eksenli tartışmalarla ilerleyeceğine işaret ediyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) MECLİS TOPLANTISINDA TEKNOSAB MÜTEŞEBBİS HEYETİ'NİN BELİRLENMESİ VE ODA İŞTİRAKLERİNİN YÖNETİMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU.