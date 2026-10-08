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BTSO yönetiminde yeni dönemin kaderi bugün belli oluyor

BTSO başkanlık seçimi bugün sona eriyor; Bursa iş dünyası 159 meclis üyesinin 09.00-17.00 arasındaki oyuyla yeni yönetimi bekliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

BTSO yönetiminde yeni dönemin kaderi bugün belli oluyor

BTSO seçimleri saat 17.00'de sonuçlanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) başkanlık yarışı bugün sonuca ulaşacak. 159 BTSO meclis üyesi, saat 09.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak odanın yeni dönem yönetimini belirleyecek. Mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı arasındaki yarış, kent ticaret çevrelerinin aylardır takip ettiği bir süreç oldu.

oy verme süreci:

1 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından bugün yapılacak başkanlık oylamasıyla BTSO'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer organları netleşecek. Oy kullanma işlemi sabah itibarıyla başladı ve akşam 17.00'de sona erecek. Sandık başına gidecek meclis üyeleri, yeni dönemin ağırlık ve yönelimini belirleyecek tercihlerini yapacak.

Seçim sürecinin kent iş dünyasında yarattığı beklenti ve dikkat, adayların kampanya döneminde gerçekleştirdiği ziyaretlerle paylaşıldı. 1 Ekim'deki oylamalar ve komite dağılımları, bugün yapılacak başkanlık tercihleri için belirleyici unsur olarak görülüyor.

aday matlı'nın değerlendirmesi:

Seçim öncesi BTSO ana hizmet binasına gelen Özer Matlı, burada yaptığı açıklamada odada daha önce birçok kez bulunduğunu ancak bugün farklı bir duyguyla geldiğini söyledi. Nilüfer'deki ana hizmet binasına yapılan ziyaretin ardından Matlı, geçmişte İbrahim Burkay'ın başkan seçilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ve Burkay'ın kendisine iade-i ziyarette bulunduğunu anımsattı.

Matlı, o günlerde BTSO başkanlığına aday olacağını hiç düşünmediğini belirterek, "O gün demek ki bugünmüş. Hayatta insanın çizgileri arasında bazen beklenmedik hayalleriyle bambaşka yerlere götürecek. Benim için de o anlamda gün bugün" ifadelerini kullandı. Ayrıca, adaylığı sürecinde ekibiyle birlikte zorlu bir yolculuk geçirdiklerini; "Çok zorlandık. Çok kırıldık. Bir oda üyesi olduğumuza çok üzüldüğümüz günler oldu" şeklinde duygularını paylaştı.

Matlı, sorumluluk vurgusu yaparak bir gün 61 üyenin sorumluluğunu almaya talip olacağını hiç düşünmediğini söyledi ve yeni dönemin daha kapsayıcı olması temennisini dile getirdi. "İnşallah bugün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bütün meclis üyeleriyle beraber yeni bir dönem, yeni bir kapsayıcı dönem olması dileğiyle oyumuzu kullanacağız. Bursa’mıza hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Bugün çıkacak sonuç, BTSO içinde yönetim anlayışının ve önceliklerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak. Sandıklar kapandıktan sonra her iki adayın oluşturacağı yol haritası, Bursa iş dünyasının önümüzdeki dönem beklentilerini doğrudan etkileyecek.

BTSO’DA KRİTİK GÜN BAŞKAN ADAYI MATLI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

BTSO’DA KRİTİK GÜN BAŞKAN ADAYI MATLI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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