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BTSO'da karar günü: 159 meclis üyesi yeni yönetimi belirliyor

BTSO'da 159 meclis üyesi oy kullanıyor. İbrahim Burkay bunu 'tarihi gün' olarak nitelendirirken, Özer Matlı meclis aday listesini açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Selin Yıldız

BTSO'da karar günü: 159 meclis üyesi yeni yönetimi belirliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda oy verme işlemi devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ana Hizmet Binası'nda, yeni dönemin yönetimini belirleyecek seçimde oy verme işlemi sürüyor. Mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı arasındaki yarışta, toplam 159 meclis üyesi sandık başına gidiyor.

Burkay'ın değerlendirmesi:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada odanın geçmişine ve katılıma dikkat çekti. Burkay, BTSO'nun 137 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, "Bugün, aslında 137 yıldır köklü tarihe sahip olan Bursa Ticaret Sanayi Odamızda tarihi bir günü yaşıyoruz." dedi. Burkay, seçimlerin oda tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olduğunu belirtti.

Geçen hafta yapılan komite ve meclis seçimlerinin sonucunda belirlendiğini ifade ettiği 159 meclis üyesi ile yeni dönemde Bursa ve Türkiye ekonomisi için çalışacaklarını söyleyen Burkay, katılımcılığın ve ortak aklın önemine değindi. Renk ayrımı vurgusuna da değinen Burkay, "Komite seçimlerimizde renkler vardı, beyazdı, maviydi, yeşildi ama bugün biz beyaz renkli çıktık çünkü artık merkezimizde Bursa var ve Türkiye var, ülkemiz var" ifadelerini kullandı.

Burkay ayrıca, BTSO'nun geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de sanayi, ticaret, tarım ve turizm alanlarında Bursa ile Türkiye ekonomisine yönelik projelerini sürdüreceğini, yeni dönemde oluşturulacak kurullar aracılığıyla hizmetlerin devam edeceğini ve meclis başkanlık divanının seçimlerin ardından şekilleneceğini belirtti. "Biz Bursa’ya ve Türkiye ekonomisine çok büyük projeler yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da inşallah bu projeleri devam ettireceğiz" sözleriyle sürece ilişkin kararlılığını dile getirdi.

Matlı'nın meclis yönetimi adayları:

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da meclis yönetiminde görev alacak isimleri açıkladı. Matlı, Meclis Başkanlığı için Cem Ünal'ı aday gösterirken; Meclis Başkan Yardımcılığı adayları olarak Gülçin Güleç ve Vedat Bülbül'ü; divan katipliği için ise Lamia Eren Olduk ve Atilla Kaan Aslanoba'yı aday gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminin kesin sonucu, oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla netleşecek.

BTSO&#039;da başkanlık seçimi sürüyor

BTSO'da başkanlık seçimi sürüyor

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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