BTSO'da üyelerin iradesi yeşil listeyi birinci yaptı

Seçim sonuçları:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meslek komitesi seçimlerinde Özer Matlı'nın öncülüğündeki yeşil liste, yapılan sayım sonucunda 34 komite ve 78 meclis üyeliğiyle ilk sırada yer aldı. Mavi liste 31 komite ve 71 meclis üyeliği alırken, beyaz liste dört komitede sekiz meclis üyeliği kazandı. Bir komitedeki iki meclis üyeliğinin dağılımı ise sonuçların kesinleşmesinin ardından yarın yapılacak kuraya bağlı kaldı.

Temsil dengesi ve kaybedenler:

Yeşil liste, mavi listenin üç komite ve yedi meclis üyesi önünde yer alarak seçimleri en güçlü temsil gücüyle tamamladı. Bu sonuçla mevcut yönetimin önde gelen şirketlerinden Beyçelik, Durmazlar, Ermaksan, Şanmak gibi isimler kendi sektörlerinde yeni dönemde oda nezdinde temsil edilemeyecek.

Matlı'nın değerlendirmesi:

Sonuçları değerlendiren Özer Matlı, "Bugün, eşit şartlarda yapılmayan bir seçimde Bursa’nın iş dünyası kendi iradesine sahip çıktı. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve KOBİ’lerimiz sözünü söyledi. Üyelerimiz Oda’sında değişim istediğini, daha çok hizmet beklediğini, karar süreçlerinde söz sahibi olmak istediğini sandıkta gösterdi. Bu başarı Bursa’nın, üretenlerin, alın teri dökenlerin ve hakkını savunan üyelerimizin başarısıdır" dedi.

Matlı, seçim sürecindeki baskı ve dayatmalara da değinerek, "Üyelerimiz kendi kararını verdi, kendi geleceğine sahip çıktı. Bütün baskılara rağmen yeşil listeyi hem komite sayısında hem meclis temsilinde ilk sıraya taşıdı. Bu sonuç, üyelerimizin cesaretinin ve kararlılığının eseridir" ifadelerini kullandı.

Matlı elde edilen başarının büyük bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekip, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Sandığa gelen, iradesini ortaya koyan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bize duyulan güvenin sorumluluğunu biliyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde de bütün seçilen meclis üyelerimizin gönlüne dokunarak, yeni bir dönem için çalışmaya başlayacağız. Daha çok hizmet, eşit temsil ve hesap veren bir oda için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün Bursa’nın sesi yükseldi. Üyenin iradesi kazandı. BTSO artık yemyeşil."

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) SEÇİMLERİNDE ÖZER MATLI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YEŞİL LİSTE 34 KOMİTE VE 78 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANARAK İLK SIRADA YER ALDI. MAVİ LİSTE 31 KOMİTE VE 71 MECLİS ÜYELİĞİNDE KALIRKEN, ÖZER MATLI SONUÇLARI "BURSA’NIN BAŞARISI" OLARAK DEĞERLENDİRDİ.