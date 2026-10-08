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BTSO'da yönetim listeleri açıklandı: Burkay ve Matlı sandıkta

Başkanlık yarışında İbrahim Burkay ve Özer Matlı'nın yönetim kurulu asil ve yedek listeleri açıklandı; 159 meclis üyesi bugün 09.00-17.00 arasında oy kullanacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

BTSO'da yönetim listeleri açıklandı: Burkay ve Matlı sandıkta

seçim günü ve takvim:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) başkanlık yarışı bugün kritik bir aşamaya geldi. BTSO Ana Hizmet Binası'nda yapılacak seçimde, 1 Ekim'de gerçekleşen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından oluşan 159 kişilik BTSO Meclisi, yeni yönetim kurulu başkanını ve diğer organları belirlemek için sandık başına gidiyor.

oy kullanma saatleri:

Sandıklar sabah 09.00'da açıldı ve oy verme işlemi akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimde oy kullanacak meclis üyeleri, hem başkan hem de yönetim kurulu üyelikleri için tercihlerini kullanacaklar.

meclis dağılımı seçimde belirleyici olacak:

Oluşan meclis dağılımı başkanlık yarışının sonucunu doğrudan etkileyecek. BTSO Meclisi'nde 79 üye yeşil, 72 üye mavi ve 8 üye ise beyaz listelerden seçildi. Bugünkü oy kullanma işleminin ardından, meclis üyeleri yeni dönemin yönetim kadrosunu kesinleştirecekler.

adayların yönetim kurulu listeleri:

Seçimde yarışan iki isim ve ekibinin oy pusulalarında yer alan yönetim kurulu adayları açıklandı. Mevcut Başkan İbrahim Burkay beyaz renkli, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise yeşil renkli oy pusulasıyla yarışıyor.

İbrahim Burkay'ın beyaz listesi:

Başkan adayı: İbrahim Burkay.

Asil üyeler: Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Osman Akın, Sevgi Saygın, Hakan Şenocak, Süleyman Uzun, Muzaffer Loyan, Eyyüp Ceylan, Aydın Tokatlı ve Süleyman Mengin.

Yedek üyeler: Yüksel Taşdemir, Yavuz Özdemir, Ali Sait Adiloğlu, Osman Tatlıcılar, Ahmet Aşık, İsmail Duyar, Ahmet Okumuş, Ömer Toker, Levent Aydemir ve Sedef Eskici.

Özer Matlı'nın yeşil listesi:

Başkan adayı: Özer Matlı.

Asil üyeler: Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker.

Yedek üyeler: Tuncay Topçu, Orhan Er, Musa Özkaymak, Mesut Kaya, Elif Kibar Topçu, İlker Çaçar, Aydın Akyol, Yasemin Şentürk, Osman Arslan ve Gürcan Gültekin.

Seçimin sonucu, oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla netlik kazanacak. Bursa iş dünyası temsilcileri ve gözlemciler, bugün açıklanacak sonuca odaklanmış durumda.

BTSO’DA BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLADI: BURKAY VE MATLI’NIN YÖNETİM LİSTELERİ BELLİ OLDU

BTSO’DA BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLADI: BURKAY VE MATLI’NIN YÖNETİM LİSTELERİ BELLİ OLDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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