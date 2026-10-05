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BTÜ'den manifold araştırmalarına yeni yön

BTÜ akademisyenleri, 1002-A desteğiyle 'Trans-para-S-Manifoldlar' projesinde trans-para-Sasakianmanifoldların özelliklerini ayrıntılı inceleyerek diferansiyel geometriye katkı sunmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BTÜ'den manifold araştırmalarına yeni yön

BTÜ'den manifold araştırmalarına yeni yön

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, diferansiyel geometri alanında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Desteklenen çalışma, geometrik yapıların incelemesi yoluyla matematik literatürüne katkı sağlamayı ve elde edilen teorik altyapının ilerleyen dönemde fizik ve uzay-zaman araştırmalarında kullanılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Özkan'ın üstlendiği proje, "Trans-para-S-Manifoldlar" başlığıyla 1002-A Programı tarafından destekleniyor. Projede danışman olarak görev alan Prof. Dr. İrem Küpeli Erken ile birlikte ekip, diferansiyel geometrinin önemli çalışma konularından biri olan trans-para-Sasakianmanifoldlar üzerinde ayrıntılı incelemeler yapacak. Araştırma, bu özel manifold sınıflarının özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerini matematiksel yöntemlerle ortaya koymayı amaçlıyor.

Matematikten fiziğe köprü kurma hedefi:

Projenin çıktılarının yalnızca temel matematiğe katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uygulamalı disiplinlere de teorik altyapı sağlayacağı öngörülüyor. Araştırma görevlisi Mustafa Özkan, çalışmanın manifold teorisine ilişkin bilgi birikimini güçlendirerek matematiksel fizik, geometrik akışlar, genel izafi ve uzay-zaman geometrisi gibi alanlara önemli bir temel sağlayacağını belirtiyor. Danışman Prof. Dr. İrem Küpeli Erken ise projeyle yeni manifold sınıflarının tanımlanmasının ve bu sınıfların özelliklerinin sistematik olarak incelenmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da temel bilimler alanındaki araştırmaların geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin altyapısını oluşturduğunu belirterek, bu tür çalışmaların üniversitenin akademik hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Üniversitede yürütülecek proje, diferansiyel geometri alanındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi ve ileride matematik ile fizik arasındaki disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlamayı amaçlıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) AKADEMİSYENLERİ, MATEMATİĞİN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA ALANLARINDAN...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) AKADEMİSYENLERİ, MATEMATİĞİN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA ALANLARINDAN DİFERANSİYEL GEOMETRİ ÜZERİNE YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI. TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJEDE, GEOMETRİK YAPILARIN ÖZELLİKLERİ İNCELENEREK MATEMATİK DÜNYASINA YENİ BİLGİLER KAZANDIRILMASI VE GELECEKTE FİZİK İLE UZAY-ZAMAN ARAŞTIRMALARINDA KULLANILABİLECEK TEORİK ALTYAPIYA KATKI SUNULMASI HEDEFLENİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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