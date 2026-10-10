Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Buca balık halinde gece denetimi: 45 kilogram yasa dışı ürün müsadere edildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Buca Balık Hali'nde yaptığı gece denetiminde mevzuata aykırı avlanan 45 kilogram su ürününe el koydu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Buca balık halinde gece denetimi: 45 kilogram yasa dışı ürün müsadere edildi

Buca Balık Hali'nde gece denetimi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirdikleri gece denetiminde mevzuata aykırı avlandığı ve satışa sunulduğu tespit edilen su ürünlerine el koydu. Denetim kapsamında işletme ve şahıslara idari para cezası uygulandı.

Denetimde yapılan tespitler:

Kontrollerde satış alanları, nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulan toplam 45 kilogram su ürününe el konuldu. Ele geçirilenler arasında 8 kilogram orfoz, 27 kilogram zıpkınla avlanmış çeşitli türlerde balık ile 10 kilogram av yasağı döneminde bulunan ahtapot yer aldı.

Yasal işlem ve denetimlerin hedefi:

İşletme ve şahıslar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanarak idari para cezası kesildi. Yetkililer, denetimlerin amacını deniz ekosistemini korumak, yasadışı avcılığın önüne geçmek ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıkladı. İl genelinde kontrol ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ, BUCA BALIK HALİ’NDE...

İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ, BUCA BALIK HALİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE MEVZUATA AYKIRI AVLANDIĞI VE SATILDIĞI TESPİT EDİLEN SU ÜRÜNLERİNE EL KOYDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...
images

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu
images

Kahramanmaraş'ta nadir doğumsal kalp kusuru koltuk altından ameliyatla düzeltild...
images

Doğuştan toplardamar anomalisi nefes darlığını tetikledi, kapalı ameliyatla düze...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek evinde üç puanı aldı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi