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Buca'da sanayi arazisi çöplüğe dönüşüp her gün yangına sahne oluyor

Buca Seyhan Mahallesi'ndeki boş arazi çöplüğe dönerek neredeyse her gün yangın çıkarıyor; mobilyacı esnafı hem sağlık hem de ticaret kaygısı taşıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Buca'da sanayi arazisi çöplüğe dönüşüp her gün yangına sahne oluyor

Buca'da sanayi bölgesinde tekrar eden yangınlar

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki boş arazi, zaman içinde çöplüğe dönüştü ve akşam saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Çevre sakinleri yükselen dumanı görüp itfaiyeyi ararken, bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayla ilgili yetkili kurumların incelemesi sürüyor.

Müdahale ve tekrar eden sorun:

Yangına hızlı müdahale edilse de esnaf, alanda neredeyse her gün benzer olayların yaşandığını belirtiyor. Bölgeyi kullanan işletmeler ve mahalle sakinleri, boş arazinin uzun süredir kontrolsüz şekilde atık toplama noktası haline geldiğini söylüyor. Vatandaşlar ayrıca, Buca Belediyesi ekiplerinin alana kamyonetle çöp döktüğünü ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Esnafın tepkisi ve sağlık endişesi:

Mobilyacı esnafından Hamza Atalı, işyeri ve can güvenliği açısından risklerin sürekli gündemde olduğunu kaydetti: "Herkesin büyük bir derdi. Burada herkesin bir işletmesi var ve Allah korusun, canımıza, malımıza yönelik riskler her gün mevcut." Atalı ayrıca alandaki koku, pislik ve bulaşıcı hastalık riski konusunda uyarıda bulundu ve "Burada her türlü hastalığın oluşma ihtimali çok yüksek" dedi.

Ticaret kaybı ve çözüm beklentisi:

İzmir Mobilya Pazarlamacıları Derneği Başkanı Aşkın Erözcan, bölgedeki kirliliğin müşteri algısına ve ticarete zarar verdiğini vurguladı: "Müşterilerimiz buradaki pisliği görünce, bu olumsuz tablonun ürünlerimizin kalitesine de yansıyacağını düşünüyorlar." Erözcan ayrıca okullara yakınlığın sağlık açısından ayrı bir tehdit oluşturduğunu belirterek sorunun "kanayan yara" haline geldiğini söyledi.

Esnaf, uzun süredir belediyelere ve ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını ifade ediyor ve kalıcı bir düzenleme talep ediyor. Bazı işletme sahipleri, alana dökülen atıkların yakılarak giderilmeye çalışılmasının geçici bir çözüm olduğunu; çünkü yakılan çöplerin yerine yeniden atık döküldüğünü vurguluyor. Bu iddialar, alanda hem yangın riskinin hem de çevresel ve sağlık zararının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, bölgedeki işletmeler ve çevre sakinleri, yetkililerden kapsamlı temizlik, düzenleme ve uzun vadeli izleme talep ediyor; aksi halde hem can ve mal güvenliği hem de bölge ekonomisi için riskler devam edecek.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE MOBİLYACI ESNAFININ YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU SANAYİ BÖLGESİNDE ÇÖPLÜĞE...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE MOBİLYACI ESNAFININ YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU SANAYİ BÖLGESİNDE ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞEN BOŞ ARAZİ YİNE ALEVLERE TESLİM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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