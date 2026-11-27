Buca'da tartışma yaratan farkındalık gösterisi

İzmir’in Buca ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sahnelenen gösteri sosyal medyada tepki topladı. Etkinlik Buca Belediyesi Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

gösterinin akışı:

Paylaşılan görüntülerde bir erkek oyuncunun kadın oyuncuya doğru yönelip "Gel lan buraya" diye bağırdığı, ardından kadını ensesinden yakalayıp çekiştirdiği ve itip kaktığı yer aldı. Erkek oyuncunun sahnede "Ben sana bu etkinliğe katılmayacaksın demedim mi? Bu ne etkinliği lan böyle?" ve "Bir de kadına şiddet etkinliği" sözleri de kayıtlarda yer aldı.

biber gazı ve tepki sahneleri:

Gösterinin ilerleyen anlarında başka bir kadın oyuncunun erkek oyuncunun gözüne biber gazı sıktığı, erkeğin yere düştüğü ve salonda "Biraz önce kükreyen aslan sıçana döndü bir fısla" şeklinde sözlerin duyulduğu görüldü. Sahnenin amacı kadına yönelik şiddete dikkat çekmek olsa da fiziksel müdahalelerin canlandırılması izleyiciler tarafından tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler özellikle erkek oyuncunun kadını ensesinden tutarak sürüklemesi, itmesi ve tehdit içerikli söylemleri nedeniyle yoğun eleştiri aldı ve gündem oldu.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAHNELENEN GÖSTERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU.