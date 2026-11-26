Operasyonun kapsamı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri Bucak ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonun hedefi uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi ve engellenmesiydi.

ele geçirilen maddeler:

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda toplam 75 adet ekstazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve sayısı resmi soruşturma kayıtlarına geçirildi.

adli süreç:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 75 ADET EKSTAZİ ELE GEÇİRİLDİ