Yatırım yerinde incelendi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ni ziyaret ederek, Buğdaylı ile Felahiye arasındaki çalışmaların tamamlandığı yaklaşık 17 kilometrelik yolu yerinde inceledi. İncelemelere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve ilgili müdürler eşlik etti.

Çalışmanın kapsamı:

Güzergâh; Buğdaylı'dan başlayıp Akçatepe, Salur ve Kızık mahalleleri üzerinden Felahiye yoluna ulaşacak şekilde düzenlendi. Toplam 17 kilometreyi kapsayan yenileme çalışmalarında 23 bin 401 ton asfalt kullanıldı ve yatırım yaklaşık 165 milyon TL tutarında gerçekleşti.

Büyükkılıç, projenin altyapı çalışmalarından asfalt serimine, en önemlisi de köprü genişletmesine kadar farklı bileşenlerle bölge ulaşımını iyileştirdiğini belirtti. "Buğdaylı, Akçatepe, Salur, Kızık, Güneşli ve Felahiye güzergâhı. Burada yapılan gerek altyapı yatırımlarıyla, gerek asfalt çalışmasıyla, gerekse en önemli köprü genişletmesiyle hakikaten harika bir hizmet ortaya çıktı," diye konuştu ve muhtarlarla vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşla buluşma ve geri bildirim:

Başkan Büyükkılıç, inceleme sonrası kırsal ekipleri tebrik ederek, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun kış mevsiminden önce de işler toparlandı. 165 milyon lira da buraya feda olsun denildi, hizmet karşılığı serildi. Ellerinize sağlık. Kırsalımızın ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Muhtarlarımıza her zamanki yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaptığı esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, gençlerle de yakından ilgilendi. Ziyarette bir mahalle sakini kendisine, "Doğal gazı yakıyoruz sizlerin sayesinde. Çok memnunuz. Yollarımız çok güzel oldu. Teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Hanımlar dua ediyor" sözleriyle teşekkür etti.

Yetkililer, bölgede zamanla yıpranan güzergâhta uygulanan yenileme sayesinde yolun daha konforlu ve güvenli hale getirildiğini; sürücüler için ulaşım standardının yükseldiğini vurguladı. Bu yatırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirme ve yaşam konforunu artırma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Büyükkılıç, muhtarların taleplerinin hizmet önceliklendirmesinde belirleyici olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların bölge ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi. Belediye, kent genelinde 16 ilçede kırsal kalkınmayı destekleyen ve ulaşım standartlarını yükselten yol yatırımlarına devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN İLÇESİ BUĞDAYLI MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BUĞDAYLI İLE FELAHİYE İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YAKLAŞIK 17 KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN 165 MİLYON TL’LİK YATIRIMI YERİNDE İNCELEDİ.