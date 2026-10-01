buhara mahallesi yeni polis merkeziyle güçleniyor

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden Buhara Polis Merkezi binası, ilçenin güvenlik altyapısını güçlendirecek yeni bir kamu yatırımı olarak öne çıkıyor. Proje; İçişleri Bakanlığı, Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilmekte olup, tamamlandığında modern ve işlevsel mekanlarıyla emniyet teşkilatına hizmet verecek.

projenin mimari ve işlevsel özellikleri:

Toplam 1.960 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen merkez, 918 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binada bodrum, zemin ve bir kattan oluşan düzenleme yer alıyor. Hizmet birimleri arasında 11 ofis, toplantı odası, 2 nezarethane, ifade alma odası, teşhis odası, avukat odası ve diğer yardımcı fonksiyonlar bulunacak.

Bu düzenleme, hem emniyet personelinin çalışma koşullarını iyileştirecek hem de vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişmesini sağlayacak şekilde planlandı. Yapının modern tasarımı ve fonksiyonel dağılımı, günlük operasyonel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak kurgulandı.

kamu iş birliği ve yerel etkiler:

Selçuklu Belediyesi, ilçenin gelişen altyapı ihtiyaçlarına katkı vermek amacıyla kamu kurumlarıyla koordinasyonunu sürdürüyor. Proje, yalnızca bir bina inşası değil; aynı zamanda bölgedeki kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir adım olarak değerlendiriliyor. Selçuklu’nun nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerinden biri olan Buhara Mahallesi’nde yapılacak merkez, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama çalışmalarına somut destek sunacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Selçuklu’nun büyüme ve gelişim sürecinin beraberinde yeni ihtiyaçlar getirdiğini belirtti. Pekyatırmacı, emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz özveriyle çalıştığını; belediye olarak onların daha modern ve nitelikli ortamlarda görev yapabilmelerine katkı sağlamayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Başkan, projenin Selçuklu ve emniyet teşkilatı için hayırlı olmasını diledi.

İnşaatı süren Buhara Polis Merkezi, tamamlandığında hem güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracak hem de bölge sakinlerinin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir yapı olarak hizmete girecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ VE KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE BUHARA MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK BUHARA POLİS MERKEZİ’NİN YAPIMI DEVAM EDİYOR.