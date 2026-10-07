Buharkent’te 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu inşaatı son aşamaya geldi

Kamilpaşa İlkokulu inşaatında son aşama:

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yapımı süren 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu projesinde inşaat çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Proje, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülüyor ve ilçenin eğitim altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Yetkililer sahada inceleme yaptı:

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Balalioğlu inşaat alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden okulun mevcut durumu ve çalışmaların son aşaması hakkında bilgi alındı.

Eğitim kapasitesine katkı:

24 sınıflı olarak planlanan okulun tamamlanmasıyla ilçedeki eğitim kapasitesine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin bitirilmesiyle birlikte bölgedeki eğitim hizmetlerinin erişilebilirliği ve altyapı kalitesinin artması bekleniyor.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 24 DERSLİKLİ KAMİLPAŞA İLKOKULU’NUN İNŞAATINDA SONA GELİNDİ.