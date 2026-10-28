Dolar 49,8336 +0,10%
Euro 55,5820 +0,39%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,21%
EUR/USD 1,1158 +0,25%
Brent Petrol 110,37 +0,88%
--°

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliğinde öğrencilerin katıldığı yürüyüşte açılan 200 metrelik Türk bayrağı korteji renklendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

yürüyüş ve bayrak:

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte, 200 metrelik Türk bayrağı kortejin odak noktasını oluşturdu. Etkinliğe başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı ve kortej boyunca bayraklar taşındı.

Yürüyüş, Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi. Etkinlik Yeni Mahalle'den başlayıp ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar sürdü; meydanda açılan 200 metrelik Türk bayrağı korteje görsel bir zenginlik kazandırdı.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde milletin büyük fedakârlıklar gösterdiğini vurguladı. Koşansu, Cumhuriyet'in yalnızca işgal altındaki toprakların kurtarılması için verilen mücadelenin bir sonucu olmadığını, bunun aynı zamanda gelecek nesillerin daha özgür, güçlü ve mutlu bir yaşam sürmesi amacıyla da hedeflendiğini söyledi.

Koşansu, farklı şehirlerden insanların aynı mücadelede bir araya gelmesinin Cumhuriyet'in kuruluşunda belirleyici olduğunu belirterek Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ortaya konulan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilere birbirlerini dinlemeleri, farklılıklara saygı göstermeleri ve ortak bir gelecek için çaba harcamaları çağrısında bulundu ve şu ifadeyi paylaştı: "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını bize tarih anlatıyor. İkinci yüzyılını ise sizler yazacaksınız".

Konuşmasının sonunda Koşansu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE CUMHURİYET&#039;İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE, 200 METRE...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE, 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy
images

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor
images

Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş