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Bulanık’ta dalgalar arasında başlayan şenlik gençleri su ve plaj sporlarıyla buluşturdu

Bulanık’ta ilk kez düzenlenen su sporları ve plaj oyunları şenliği, kano, yunus bisikleti, bisiklet turu ve okçulukla gençlere yeni alanlar sundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bulanık’ta dalgalar arasında başlayan şenlik gençleri su ve plaj sporlarıyla buluşturdu

Bulanık’ta su sporları ve plaj oyunları şenliği gençleri bir araya getirdi

Muş’un Bulanık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği, Gölpark Millet Bahçesi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan etkinlik, her yaştan katılımcıya sporla tanışma fırsatı sağladı.

etkinlikler ve katılımcılar:

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde katılımcılar kano, yunus bisikleti ve şişme deniz botu gibi su sporlarını deneyimlerken; plaj futbolu, voleybol, mini golf ve badminton gibi karada yapılan oyunlarla da vakit geçirdi. Ayrıca Van Gölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turu ile ilçe sakinleri doğayla iç içe spor yaptı. Geleneksel okçuluk gibi bireysel disiplinler de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

valilikten gençlik vurgusu:

Muş Valisi Avni Çakır etkinlikte yaptığı konuşmada kentin demografik yapısına dikkat çekti ve gençlerin spora kazandırılmasının önemini vurguladı. Vali Çakır, "Okul sporlarında lisanslı sporcu sayısındaki artışta üst üste Türkiye birincilikleri elde ettik. Kentimizde yaklaşık her iki öğrenciden biri lisanslı olarak bir spor dalıyla ilgilenmektedir. Salon ve saha sporlarının yanı sıra Bulanık’ın doğal güzellikleriyle su sporlarını buluşturarak gençlerimize yeni alanlar açmayı hedefliyoruz" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla benzer organizasyonların süreceğini belirterek, emeği geçen kurumlar ve katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik, sporculara ve davetlilere ikram edilen pilav ve tavuk ile sona erdi; etkinlik, Bulanık’ın doğal mekânlarında sporun ve toplumsal katılımın artması yönünde atılan adımların ilk örneklerinden biri olarak kayda geçti.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN &quot;SU SPORLARI VE PLAJ OYUNLARI ŞENLİĞİ&quot; RENKLİ...

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN "SU SPORLARI VE PLAJ OYUNLARI ŞENLİĞİ" RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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