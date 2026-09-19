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Bulanık'ta gaziler günü etkinlikleri: tören ve kahvaltıda birlik mesajları

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören ve Bulanık Göl Park'ta düzenlenen kahvaltıyla anıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bulanık'ta gaziler günü etkinlikleri: tören ve kahvaltıda birlik mesajları

Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü anma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve gaziler onuruna verilen kahvaltı programıyla anıldı. Törene ilçe protokolü, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören ve anma:

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin resmi konuşmasını yapan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Hakan Doğan, günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, konuşmasında Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı önceliklendirdiğini vurgulayarak Çanakkale'den Millî Mücadele'ye uzanan fedakârlıkların bugünlere ışık tuttuğunu belirtti. Millî Mücadele'nin dönüm noktalarına işaret ederek, Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi zaferlerin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu hatırlattı.

Konuşmasında gaziliğin anlamına dikkat çeken Doğan, gaziliğin sadece geçmişten kalan bir unvan olmadığını; vatan sevgisi, görev bilinci ve millete bağlılığın nesiller boyu aktarılan onurlu bir sembolü olduğunu ifade etti.

Protokol kahvaltısı:

Törenin ardından program Bulanık Göl Park'ta düzenlenen kahvaltı ile sürdü. Kahvaltı etkinliğinde ilçe protokolü gazilerle bir araya geldi; Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu masaları tek tek ziyaret ederek gazilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Etkinlik samimi bir ortamda gerçekleşti ve katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çekti.

Gazilere vefa ve birlik çağrısı:

Doğan, konuşmasında gazilerin Türkiye'nin zor zamanlarında nasıl kenetlendiğinin en canlı tanıkları olduğunu belirterek, gelecek nesillere düşen görevin gazilerin fedakârlıklarını unutmamak olduğunu söyledi. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Doğan, devletin ve milletin gazilere karşı vefasının sürdüğünü, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olunacağının altını çizdi.

Programda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için mücadele eden tüm şehit ve gaziler rahmet, saygı ve minnetle anıldı; hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik temennisinde bulunuldu.

Katılım ve kapanış:

Programa Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, Bulanık Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Av. Nuri Çelik, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Bulut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören ve kahvaltı programı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE GAZİLER ONURUNA VERİLEN...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE GAZİLER ONURUNA VERİLEN KAHVALTI PROGRAMIYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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