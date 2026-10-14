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Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te Bülbülzade Parkı'nda silahlı saldırıda yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz davasının 5. duruşması ertelendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Dava sürecinde 5. duruşma yapıldı:

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5’inci duruşmasında sanık avukatları, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, maktul ailesi sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı mütalaasında sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Ancak mahkeme heyetinde değişiklik olması ve yeni heyetin dosyayı incelemesi gerekçesiyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşmada öne çıkanlar:

Durakta görülen duruşmada tarafların talepleri ve savcının mütalaası tutanağa geçti. Maktulün avukatları ve yakınları, cezalandırma yönünde ısrarcı olurken savcılık, suçun iştirak halinde işlendiğini belirterek en ağır cezanın uygulanmasını talep etti. Mahkeme, dosyanın yeni heyet tarafından değerlendirilmesi için ek süre verilmesine karar verdi.

Olayın kronolojisi ve soruşturma:

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akdeniz ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle ağır yaralanan 18 yaşındaki Akdeniz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olaya karıştıkları belirtilen kişilerden toplam 7 şüpheli gözaltına alındı; bu şüpheliler arasında, maktulün 2 arkadaşı ile saldırganlara yardım eden 1 kişinin de bulunduğu, olayda kullanılan silahların ele geçirildiği kaydedildi. Ancak davada şu an dörtlü bir sanık grubunun yargılandığı görülüyor.

Mahkeme, heyet değişikliğinin ardından dosyanın yeni heyet tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi; bir sonraki duruşma tarihi dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

MEHMET AKDENİZ

MEHMET AKDENİZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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