Buldan'da bağ evinde tarihi nitelikte kenevir ve kubar ele geçirildi

Buldan'da jandarma operasyonu:

Denizli'nin Buldan ilçesinde, jandarma ekiplerinin uzun süreli takibi sonucu bir bağ evine yapılan operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmanın sonucu olarak kayda geçti.

Operasyonun ayrıntıları:

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü takip neticesinde ekipler belirlenen bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile birlikte, satışa hazırlanmış olduğu değerlendirilen yüksek miktarda kubar ele geçirildi. Yetkililer ele geçen uyuşturucu miktarının Buldan'da gerçekleştirilen operasyonlar içinde tarihi nitelikte ve bugüne kadarki en yüksek miktılardan biri olduğunu bildirdi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan A.B. yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UZUN SÜRELİ TAKİBİ SONUCU BİR BAĞ EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE SATIŞA HAZIR YÜKSEK MİKTARDA KUBAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.