Buldan'da kadınlardan nesilden nesile geçen tarhana ve erişte hazırlığı

kış hazırlıkları geleneksel yöntemlerle sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde ev hanımları kışa hazırlık kapsamında tarhana ve erişte üretimine başladı. Doğal malzemelerle hazırlanan yiyecekler, geleneksel usullerle kurutulup saklanıyor; hem günlük kullanım hem de uzun süreli stok amaçlanıyor.

tarhana yapımında malzemeler ve aşamalar:

Naciye Gür, tarhana hazırlığında kırmızı kapya biber, soğan, domates ve fındık biber kullandıklarını anlattı. Malzemeler ince doğranıp karıştırıldıktan sonra yoğrularak hamur haline getiriliyor. Hazırlanan hamurun rengini veren en önemli ürünün kırmızı kapya biber olduğunu belirtti.

Gür, hamurun yaklaşık bir hafta ekşimesi ve mayalanması için bekletildiğini, ardından yoğurdun kaymağı ve tuzla mayalanan karışıma un eklendiğini söyledi. Un ilavesinin ardından hamurun yaklaşık üç hafta daha bekletildiğini; bu süreçte ara sıra karıştırılarak leğenden taşmasının ve yüzeyinin kurumasının önlendiğini aktardı.

Üç haftalık bekleyişten sonra kuruyan hamur örtüler üzerine serilip küçük parçalara ayrılıyor. Bu parçalar delikli taslardan veya robotlardan geçirilerek yeniden kurutuluyor. Kurutma tamamlandığında tarhana, Buldan bezinden yapılan keselere doldurularak kilerlerde saklanıyor.

erişte yapımı ve saklama ipuçları:

Tarhana hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak erişte de üretimi yapılıyor. Gür, erişte için unun su ve yumurta ile yoğrulduğunu, bir süre dinlendirilen hamurun oklavayla açıldığını ve sonrasında sac üzerinde kısa süre pişirilip ince ince kesildiğini anlattı. Kesilen eriştelerin kurudukça lezzetinin arttığını ve uzun süre dayanabildiğini vurguladı.

Bu yıl kızlarının isteğiyle spagetti şeklinde erişte de hazırladığını ifade eden Gür, kuruyan eriştelerin de yine Buldan bezinden keselere doldurularak dolaplarda muhafaza edildiğini belirtti. Hem tarhana hem de eriştenin kış aylarında tüketilmek üzere doğal ve sağlıklı ürünler olduğuna dikkat çekti.

Buldan'da sürdürülen bu hazırlıklar, yöresel mutfak kültürünü yaşatmanın yanı sıra doğal ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlıyor ve yerel geleneklerin nesilden nesile aktarılmasına katkıda bulunuyor.

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI. EV HANIMLARI, DOĞAL ÜRÜNLERLE HAZIRLADIKLARI TARHANA VE ERİŞTELERİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KURUTARAK, BULDAN BEZİNDEN YAPILAN KESELERDE KIŞ AYLARINDA TÜKETMEK ÜZERE SAKLIYOR.