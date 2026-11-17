operasyon ve ele geçirilen malzeme:

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, yapılan aramada yaklaşık 250 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme, şüphelilerin üzerinde yapılan kontroller sırasında bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Üzerlerinde narkotik madde bulunan iki şüpheli, Ş.İ.O. ve S.A., olay yerinde gözaltına alınarak işlemleri için adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sürecinde Ş.İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalanan maddelerin kriminal incelemesi, ilgili birimlerce devam ediyor.

BULDAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, YAKALANAN 2 ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE YAKLAŞIK 250 KULANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD EMDİRİLMİŞ KÂĞIT ELE GEÇİRİLDİ.