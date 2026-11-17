Buldan'da zeytin hasadı başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağlık ve sofralık zeytinlerde hasat sezonu açıldı. İklim şartlarının elverişli geçmesi üretimde artışa yol açtı. Bölgedeki ÇKS kayıtlarına göre zeytin üretimi 13 bin dekar alanda yapılıyor ve bu yıl dekarda 1 ton ürün elde edildiği öğrenildi.

çeşit dağılımı ve üretim eğilimleri:

Ana zeytin çeşidi olarak Gemlik öne çıkarken, manzalina, memecik, eğri çekirdek ve domat türleri de üretimde önemli yer tutuyor. Üreticiler, son yıllarda zeytin fidanı dikiminde artış olduğunu ve bunun ağaç sayısı ile rekolteye olumlu yansıdığını belirtiyor.

piyasa ve maliyet endişeleri:

Türkiye ile birlikte özellikle Akdeniz bölgesinde zeytin üretiminin bu yıl yüksek olmasının piyasada fiyat baskısı oluşturduğunu söyleyen üretici Kamil Daşdemir, "Zeytin hasadı başladı. Ancak zeytinin diğer ürünler gibi bol olmasından dolayı pek ilgi görmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre ürün bol ve çok kaliteli ama duyduğumuz rakamlar maliyetlerimizin çok altında. Bir yıllık giderimizin yanı sıra şimdi toplama ve işçilik maliyetlerimiz yükseldi. Yaptığımız hesaplamalarda zeytinden para kazanmayı bırakalım maliyetleri bile kurtaramayacağız gibi görünüyor. Allah bu yıl çok şükür bizim yüzümüze güldü, bereket dolu bir sezon oluyor, inşallah önümüzdeki günlerde değeri yükselir de emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Üreticiler, verimin yüksek olduğu bir dönemde emeğin karşılığını alabilmek için pazarın canlanmasını ve maliyetleri karşılayacak fiyatların oluşmasını bekliyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YAĞLIK VE SOFRALIK OLARAK ÜRETİLEN ZEYTİNLERDE HASAT BAŞLADI. İKLİM ŞARTLARININ ELVERİŞLİ GEÇMESİNDEN DOLAYI PEK ÇOK MEYVE SEBZE ÜRETİMİNDE OLDUĞU GİBİ ZEYTİNDE DE REKOLTE ARTIŞI TESPİT EDİLDİ.