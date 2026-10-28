Bülent Ecevit Üniversitesi'nde cumhuriyet coşkusu 103. yılda sahnede

konser ve katılımcılar:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel konser, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlendi. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tekin Akdemir, Prof. Dr. Servet Karasu, Prof. Dr. Hande Aydemir, üniversitenin senato üyeleri, akademik ve idari personel, huzurevi sakinleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

program ve sahne düzeni:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. BEUN Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladığı özel konser programında Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserler seslendirildi. Repertuarın öne çıkan parçası, Prof. Dr. İlker Kömürcü'nün sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı oldu. Salon, kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı ve izleyiciler ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik ederek duygulu ve coşkulu anlar yaşattı.

kapanış ve takdir:

Programın sonunda BEUN rektör yardımcıları sahneye çıkarak konseri hazırlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim etti. Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna düzenlenen konser, çekilen hatıra fotoğrafının ardından alkışlar eşliğinde sona erdi.

BEUN’DA CUMHURİYET’İN 103. YILI GURUR VE COŞKUYLA KUTLANDI