Bulgaristan gümrüğünde plastik kutuların arasından 20 bin paket sigara çıktı

x-ray taramasıyla başlayan şüpheli tespit:

Türkiye'den Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan Türk plakalı tır, Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğünde risk analizi sonucunda x-ray cihazıyla tarandı. Tarama sırasında kargonun bazı bölgelerinde olağandışı yoğunluklar saptanması üzerine araç detaylı aramaya alındı. Araç sürücüsü, yükün tek kullanımlık plastik kutulardan oluştuğunu beyan ederek ilgili belgeleri sundu.

gizleme yöntemi ve ele geçirilen mallar:

Gümrük memurlarının fiziki kontrollerinde beyan edilen plastik kutuların arasında gizlenmiş sigaraların olduğu 40 kutu bulundu. İncelemede, sigaraların plastik kutuların alt kısımlarına yerleştirildiği ve üzerlerinin beyan edilen ürünlerle kapatılarak ilk bakışta fark edilmesinin önlendiği belirlendi. Operasyonda toplam 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi; sigaraların tamamında yabancı ülke gümrük vergisi bandrolü bulundu ve toplam değerinin 80 bin 650 euro olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak tütün ürünleri kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen araca el konulurken, soruşturma Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevlendirilen bir gümrük memuru tarafından başlatıldı. Sürücünün Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yaptığı ve yükün nihai rotasının Fransa olduğu bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER