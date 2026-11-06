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bülten: buü akademisyeni sigma xi tam üyeliğine seçildi

BUÜ Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, uluslararası Sigma Xi onur topluluğunun tam üyeliğine seçildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

bülten: buü akademisyeni sigma xi tam üyeliğine seçildi

BUÜ akademisyeni sigma xi tam üyeliğine seçildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, uluslararası düzeyde saygınlığı bulunan Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Topluluğu’nun tam üyeliğine seçildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde görev yapan Dallı, yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalar sayesinde bu prestijli üyeliğe kabul edildi.

Sigma Xi, 1886 yılında kurulmuş olup farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren bir topluluk olarak biliniyor. Topluluğun tam üyeliği, kayda değer bilimsel başarılara imza atan araştırmacılara veriliyor ve bugüne kadar topluluğun 200’ü aşkın üyesi Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Kabulün önemi:

Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, kabul haberinin kendisi için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Dallı, "Bu üyeliği, bilimsel araştırma yolculuğumda önemli bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de hemşirelik biliminin gelişimine katkı sağlayan, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve bilimsel bilgiyi sağlık bakım uygulamalarına yansıtan nitelikli araştırmalar yürütmeyi hedefliyorum. Beni bu konuda destekleyen fakülte ve üniversitemizin değerli yöneticilerine de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

rektörün değerlendirmesi:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı’nın başarısını tebrik ederek, bu kabulün sadece bireysel bir başarı olmadığını, aynı zamanda üniversitenin uluslararası bilim arenasındaki temsil gücünü de gösterdiğini vurguladı. Rektör Yılmaz, "Sağlık bilimleri ve hemşirelik alanında gerçekleştirdiği kıymetli araştırmalarla literatüre yön veren ve bu prestijli başarıyla hem üniversitemizi hem de ülkemizi gururlandıran Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı’yı yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemizin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonuna ve küresel bilim dünyasına sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki akademik yaşamında ve bilimsel çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Üyeliğin, Doç. Dr. Dallı’nın akademik profilini güçlendirirken aynı zamanda BUÜ’nün uluslararası iş birliklerini ve bilimsel üretimini daha görünür kılacağı öngörülüyor. Akademisyenin önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmaların hem hemşirelik bilimine katkı sağlaması hem de sağlık bakım uygulamalarına doğrudan etki etmesi hedefleniyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AKADEMİSYENLERİNDEN DOÇ. DR. ÖZNUR ERBAY DALLI, DÜNYANIN SAYGIN...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AKADEMİSYENLERİNDEN DOÇ. DR. ÖZNUR ERBAY DALLI, DÜNYANIN SAYGIN BİLİMSEL TOPLULUKLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN SİGMA Xİ’YE KABUL EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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