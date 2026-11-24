ESOGÜ'de öğretmenler günü programı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ESOGÜ Eğitim Fakültesi ile ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde bir dizi etkinlikle andı. Açılışta ağırlanan konuk, Teknik Öğretmen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı metal sanatçısı Hasan Tuluk oldu. Etkinlikler kapsamında hem söyleşi hem de sanatçının eserlerinden oluşan bir serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Tuluk ile söyleşi:

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan'ın da katıldığı programda, Tuluk "Taşrada eğitimci ve sanatçı olmak" temalı bir söyleşi verdi. Tuluk, sanatın ve öğretmenliğin zorluklarına rağmen topluma kazandırdığı değere vurgu yaparak, gençlere mirasa sahip çıkmanın önemini anlattı.

Programda konuşan Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, bugün bilimde, sanatta ve teknolojide gördüğümüz ilerlemelerin gerisinde öğretmenlerin bulunduğunu; öğretmenliğin geleceğin insanını ve toplumu biçimlendirme sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Özkan, 24 Kasım tarihinin yalnızca bir kutlama değil, Cumhuriyet'in eğitim yoluyla hedeflediği toplumsal dönüşümü hatırlama günü olduğunu ifade etti ve etkinliklerin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

sergi ve programın devamı:

Söyleşinin ardından ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu 1'de Metallerin Diliyle Anadolu başlıklı Hasan Tuluk metal sanatı sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, ESOGÜ tarafından duyurulduğu üzere 27 Kasım 2026 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Etkinlik programı yalnızca söyleşi ve sergiyle sınırlı kalmayıp hafta boyunca fidan dikimi, müzik konseri, çeşitli gösteriler ve konferanslarla sürdürülecek. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy konuşmasında, büyük medeniyetlerin ve güçlü devletlerin ilim, sanat ve muallimlerle yükseldiğini hatırlatarak öğretmenliğin tarih içindeki önemine dikkat çekti; yakın tarihte Milli Mücadele yıllarındaki eğitim kararlılığını örnek gösterdi.

Gümüşsoy, genç öğretmen adaylarına seslenirken öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak olmadığını, insan ruhuna dokunmak ve yarının dünyasını bugünden örmek olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Unutmayın ki bir öğretmenin yaktığı tek bir kıvılcım, bir ülkenin geleceğini değiştirecek güce sahiptir" sözüne yer verdi ve Tuluk'un hem öğretmen hem sanatçı kimliğiyle gençlere ilham vereceğini vurguladı.

Etkinlik, mesleğine bağlılıkla üretim yapan bir öğretmen-sanatçının somut örneğini sunarken, katılımcılara yerel zanaatın evrensel dile nasıl dönüştürülebileceğine dair gözlemler sundu. ESOGÜ'de düzenlenen program, öğretmenliğin toplumsal dönüşümdeki yerini ve sanatın eğitimle kurduğu ilişkiyi ön plana çıkaran bir buluşma olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ)’NDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ESOGÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE ESOGÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI.