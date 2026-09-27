Buluşmada Özlü'den asfalt eleştirilerine yanıt

toplantı ve katılımcılar:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mahalle buluşmaları kapsamında Akınlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı; AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da hazır bulundu.

Toplantıda söz alan muhtar Sefer Aktürk, mahalleye ve başkana yönelik güvenini anlattı. Aktürk, "470 hane olan mahallemiz 3 bin haneye ulaştı, biz Faruk Özlü başkanımız ile aynı zamanda seçildik. Akınlar Düzce’nin en elit en gözde mahallelerinden birisi. Ben başkanımızı çok seviyorum ve ona çok güveniyorum. Bizim mahallemizin altyapı ihtiyacının yüzde 95’i bitti, kendisinin sayesinde. Allah başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

altyapı ve asfalt çalışmaları:

Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce genelinde yürütülen yatırımlar ve mahalle çalışmaları hakkında bilgi vererek, sahada olmaya devam ettiklerini vurguladı. Özlü, projeleri seçimsiz bir dönemde de sürdürdüklerini belirterek, "Genelde bu toplantılar hep seçim zamanında yapılır, gelir herkes anlatır ve gider. Seçimden sonra bir daha göremezsiniz. Bakın seçim yok, bizim seçimlerin erken olma gibi bir ihtimali yok çünkü bu anayasada bellidir. Seçimler 2029’da. Biz buradayız çünkü biz her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman ya caddedeyiz, ya şantiyedeyiz, ya mahalledeyiz, ya çarşıdayız." dedi.

Özlü, asfalt uygulamalarının teknik gerekçelerini anlattı: yaklaşık 40 gündür asfalt seriyoruz, altyapısı tamamlanan yerlere sıcak asfalt, çevresinde yapılaşma olmayan yerlere ise bir kısmına soğuk asfalt uygulandığını söyledi. Ayrıca hal binasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kısa vadede tekrar taşımayı düşünmediklerini aktardı.

Asfalt eleştirilerine doğrudan yanıt veren Özlü, uygulama sürecinde yaşanan gecikmelerin ihale, itiraz ve sözleşme süreçlerinden kaynaklandığını belirtti ve şunları vurguladı: "Asfalt yapmaya başladığımızdan bu yana sadece 5-6 gün yağmur yağdığı için çalışamamışız ama kalan zamanlarda gece gündüz çalıştık. Bunun üzerinden siyaset yapanlar, eleştiri yapanlar var, bu doğru değil, haklı değil. Yolları kazdık, bozuldu üzerinden bir yıl geçti hala asfalt yapamadıysak haklılar ama daha bu yıl biz bu işlere başladık. Bunun ihalesi var, itiraz süresi var, sözleşmesi var bunlar hep zaman isteyen işler. Ben şunu söylemek istiyorum; hiç kimse Düzce Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın. Çünkü bizim yaptığımız işlerden kimseye ekmek çıkmaz, boşuna kendilerini yormasınlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz".

talepler ve takip:

Toplantıda ayrıca mahallede eksik kalan uygulamalar gündeme geldi. Özlü, 18. Madde uygulamalarının yıl sonuna kadar çözülmesi için ilgili birimleri görevlendirdiğini bildirdi ve vatandaşlara söz verdi. Mahalle sakinlerinin doğalgaz, iletişim altyapısı gibi talepleri de not alındı; başkan bu konuların ilgili kurumlarla işbirliği içinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Belediye yetkilileri ve mahalle temsilcileri sürecin takipçisi olacaklarını, öncelikli eksiklerin hızlıca giderilmesine çalışılacağını belirtti. Özlü, bu buluşmaları "mahalle sohbetleri" olarak tanımlayarak, karşılıklı görüş alışverişiyle taleplerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

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