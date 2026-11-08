Bulut aralığından çıkan renkler İstanbul'da kartpostallık görüntüler yarattı

Gökkuşağı İstanbul semalarında:

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarında renkli manzaralar oluşturdu. Yağmur bulutlarının arasından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan şeritler, kısa süreli ama etkileyici bir görsel şölen sundu.

Galata Kulesi'nde kartpostallık anlar:

Tarihi siluetiyle öne çıkan Galata Kulesi çevresinden görülen gökkuşağı, semtin panoramasını değiştirerek kartpostallık kareler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları bu anları kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Atatürk Havalimanı çevresinde benzer görüntüler:

Gökkuşağı aynı zamanda Atatürk Havalimanı çevresinde de izlendi; kentte farklı coğrafi noktalardan kaydedilen renkli manzaralar, izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Ani hava açılmasıyla ortaya çıkan bu doğa olayı, kenti kısa süreliğine renklendirdi.

Bu tür görüntüler, yağmur sonrası güneş ışığının ve atmosfer koşullarının birleşmesiyle oluşuyor; İstanbul'un değişken havası zaman zaman kent manzaralarına beklenmedik görsellik katıyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI, KENTİN FARKLI NOKTALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU