Bundeswehr Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini B kategorisine yükseltti

Alman Silahlı Kuvvetleri tehdidi yeniden değerlendirdi

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), ülkedeki askeri birliklere yönelik muhtemel Rus sabotaj saldırılarına ilişkin iç güvenlik analizini güncelleyerek tehdidi ilk kez Bravo (B) kategorisine yükseltti. Karar, Rusya kaynaklı tehlikenin artık dolaylı tehdit sınırını aştığı ve Alman birliklerinin doğrudan hedef alınma ihtimalinin belirgin şekilde arttığı değerlendirmesine dayanıyor.

raporda öne çıkan bulgular:

Bundeswehr bünyesindeki değerlendirme raporunda, Rusya'nın hibrit taktikler çerçevesinde özellikle İHA (insansız hava araçları) kullanımını artırdığı, bu araçlarla hem saldırı hem de siyasi/toplumsal zayıflatma amaçlı eylemler gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Raporda, ülkenin Ukrayna'ya verdiği desteği aşındırma stratejisinin, Alman silahlı kuvvetlerinin etkinliğini ve savunma kapasitesini hedef aldığı ifade edildi.

Karara etki eden somut olaylar arasında ağustos ayında Leipzig Havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA bulunması ve eylül ayında Wunstorf Askeri Hava Üssü yakınlarında İHA parçalarının tespit edilmesi gösteriliyor. Rapor, Leipzig olayını dolaylı tehdit olarak değerlendirirken Wunstorf yakınındaki bulguların Alman birliklerinin doğrudan hedef alınmış olma olasılığını yükselttiğini belirtiyor.

güvenlik önlemleri ve olası etkiler:

Alman Komutanlık hattından gelen açıklamalara göre, tehdidin B kategorisine yükseltilmesiyle birlikte askeri tesislerdeki güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor; giriş-çıkış kontrolleri artırılıyor ve tesis çevre denetimleri yoğunlaştırılıyor. Alman Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı (OpFüKdoBw) sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Artan tehdit seviyesi nedeniyle, Alman Silahlı Kuvvetleri şu anda önemli bir sabotaj riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, Alman Silahlı Kuvvetleri tesislerindeki güvenlik önlemleri yoğunlaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da uygulanan alarm seviyeleri, NATO üyesi ülkelerdeki sınıflandırmayla uyumlu olarak Alpha, Bravo, Charlie ve Delta şeklinde tanımlanıyor. Raporda belirtilene göre Bravo (B) seviyesi, artan ve belirgin terör tehdidinin mevcut olduğunu gösteriyor; bu durum, kışlalar ve askeri tesislerde erişim kontrollerinin sıkılaştırılması ve koruma tedbirlerinin artırılması anlamına geliyor. Daha yüksek risk algılandığında Charlie ve Delta seviyelerine geçiş ise çok daha kapsamlı hareket ve seferberlik gerektiriyor.

Değerlendirme, Rusya'nın izlediği stratejinin sadece askeri donanımı hedeflemekle kalmayıp, aynı zamanda Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği siyasi ve toplumsal desteği zayıflatmaya yönelik olduğunu öne sürüyor. Bu çerçevede Bundeswehr içindeki eserler, tesis güvenliği ve personel korumasına yönelik önlemler önümüzdeki dönemde sürekli gözden geçirilecek ve operasyonel tedbirler artırılacak.

Analistler, İHA teknolojisinin ulaşılabilirliği ve nispeten düşük maliyeti göz önüne alındığında benzer vakaların tekrarlanma ihtimalinin bulunduğunu, bu yüzden savunma ve istihbarat birimlerinin hem fiziksel hem de elektronik güvenlik önlemlerini paralel şekilde güçlendirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bundeswehr'in alarm seviyesini B'ye yükseltmesi, ülkedeki askeri güvenlik ortamının daha dikkatli izleneceğinin ve hızlı önlem alınacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

ALMANYA SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN (BUNDESWEHR), ASKERİ BİRLİKLERE YÖNELİK MUHTEMEL RUS SABOTAJ SALDIRILARINA KARŞI UYARIDA BULUNDUĞU VE RUSYA KAYNAKLI TEHDİDİ İLK KEZ BELİRGİN BİR TERÖR TEHDİDİNİN MEVCUT OLDUĞU DURUMA İŞARET EDEN "BRAVO (B)" KATEGORİSİNDE SINIFLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI.