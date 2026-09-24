Bünyan İkinci Cam Terasına ilgi artıyor: sene başından beri 250 bin ziyaretçi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçedeki İkinci Cam Terasın 2026 yılı başından bu yana yoğun ziyaretçi çektiğini belirtti. Metin, tesisin sadece ilçe değil çevre bölgeler için de önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi ve bu yıl içinde toplam 250 bin kişinin tesisi ziyaret ettiğini aktardı.

yerel ve bölgesel çekim:

Başkan Metin, özellikle hafta sonları gelen yoğunluğa dikkat çekerek İkinci Cam Terasın Kayseri’de dahi benzerinin bulunmadığını ifade etti. Metin, "Bünyan İkinci Cam Teras gibi bir tesisin Kayseri’de bile olmadığını iddia ediyorum" diyerek tesisin bölgesel farkındalığını vurguladı. Tesisin ziyaretçi profilinde Bünyan ve Kayseri’nin yanı sıra Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı, Develi, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Gemerek, Şarkışla, Göksun, Elbistan ve Afşin gibi çevre ilçe ve illerden gelenlerin yoğun yer aldığını belirtti.

ekonomiye katkı ve gelecek hedefleri:

Metin, İkinci Cam Terasın ilçenin turizm potansiyelini öne çıkararak ekonomik hareketliliğe katkı sağladığını söyledi. Başkanın verdiği bilgiye göre tesis, "her hafta sonu en az 10 bin kişi" ağırlayacak düzeyde yoğunluk yaşıyor; bu yoğunluğun ilçede konaklama, yeme-içme ve yerel ticarete olumlu yansıdığına dikkat çekildi. Metin, ziyaretçi sayısının artarak devam edeceğini öngördüklerini ve Bünyan’ı turizme açma yönündeki yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri, gelen talebi karşılamak ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için tesis ve çevresinde düzenleme çalışmaları planladıklarını aktardı. Ziyaretçi istatistiklerinin düzenli takibi ve altyapı yatırımlarıyla bölgenin turizmden aldığı payın artırılması hedefleniyor.

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN METİN; BÜNYAN İKİNCİ CAM TERAS’IN İLÇENİN TURİZMİNE VE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADIĞINI BELİRTEREK, 2026 YILINDA ŞU ANA KADAR TESİSİ 250 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.