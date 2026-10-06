Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

Bünyan kara yolunda trafik kazası

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, Kayseri-Sivas kara yolu Karakaya Mahallesi yakınlarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili ihbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

durum, sevk ve soruşturma:

Bünyan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Şakire Gökkurt hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.