Bünyan’da yatırım atağı: ilçeye 2026'da 350-400 milyon TL kaynak aktarıldı

Bünyan yatırımla büyüyor

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2026 yılı içinde ilçe genelinde yaklaşık 350-400 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Metin, hem altyapı hem de hizmet alanlarında süren projelerin hızla ilerlediğini, istihdam ve hizmet kapasitesinin artırılmasına odaklandıklarını belirtti.

Yeni hükümet konağı ve eski binanın dönüşümü:

Yeni hükümet konağı projesinin ihalesinin yapıldığını ve temelinin yaklaşık bir ay önce atıldığını söyleyen Metin, ödeneğin tamamının İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda alındığını vurguladı. Başkan Metin, proje için 'Ödenek problemi yok. Allah izin verirse önümüzdeki yıl bu zamanlar yeni hükümet binamıza taşınmış olacağız' ifadelerini kullandı.

Eski hükümet konağının yerinin ise belediye kullanımına alınacağını belirten Metin, o alana bir AVM yapılacağını ve üst kısmının Bünyan Belediyesi hizmet alanı olarak düzenleneceğini söyledi: 'Eski hükümet binamızın yerini de Bünyan Belediyesi olarak biz alacağız ve oraya güzel bir AVM yapacağız. Üst tarafını da Bünyan Belediyesi hizmet alanı yapacağız.' Bu adım için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Turizm ve kültür yatırımlarında hedefler:

İlçedeki turizm yatırım planları da hız kesmeden devam ediyor. Metin, Değirmen Restoran'ın tamamlandığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüş alındığını, Pınarbaşı mevkisindeki restoranın da ilgi çektiğini söyledi. Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki restoran inşaatının sürdüğü, İkinci Cam Teras bölgesinde çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Bünyan'ın tarihî miraslarından biri olan konağın restorasyonuna da öncelik verildi. Başkan Metin, konağın 1800'lü yıllarda yapıldığını ve ilçenin ayakta kalan tek tescilli konağı olduğunu hatırlatarak, 'İhalesini yaptık, Koruma Kurulu'ndan projelerimiz geçti, şu anda inşaatı hızla devam ediyor. Allah izin verirse konak inşaatımızı bitireceğiz, Bünyan Müzesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' dedi.

Kayseri Şehitler Müzesi ve sosyal destek projeleri:

Metin, ilçede inşaatı devam eden bir diğer projenin Kayseri Şehitler Müzesi olduğunu belirtti. Müzenin Kayseri'de şehit olanların hatıralarını yaşatacağını söyleyen Metin, 'Buradaki müze inşaatımız Kayseri Şehitler Müzesi. Kayseri’deki bütün şehitlerimizin hatırasını burada yaşatacağız. İnşallah bir buçuk, iki ay içerisinde müzemiz bitmiş olacak, Kayserili şehit ailelerimizin emrine sunacağız' ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında da desteklerin sürdüğünü aktaran Metin, Bünyan merkez ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaptıklarını, kıyafet yardımlarını ve dağıtımlarını hemşehrilerin katkısıyla sürdürdüklerini söyledi: 'Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.'

Ulaşım, altyapı ve istihdam adımları:

Ulaşım yatırımlarında cezaevi yolunda önemli bir genişletme çalışması yapıldığını belirten Başkan Metin, daha önce 5 metre genişliğinde olan yolun 15 metreye çıkarıldığını ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki 480 adet Adalet Bakanlığı lojmanında yaklaşık 700 ailenin yaşadığına dikkat çekildi. Ayrıca Güllüce yolunda 13 kilometrelik asfalt çalışmasının devam ettiği, birçok mahallede asfaltlamaların tamamlandığı aktarıldı.

Altyapı ve kentsel iyileştirme kapsamında Tuzhisar Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının ardından yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiği, TOKİ bölgesindeki yol sorunlarının giderildiği ve ilçe genelinde toplam 35 bin metrekare kilitli parke çalışmasının sürdüğü belirtildi.

İlçede istihdamı artırmaya yönelik adımlardan biri olarak özel bir mobilya firmasına yer tahsis ettiklerini söyleyen Metin, şu anda firmada 50 kadın istihdam edildiğini ve hedeflerinin bu sayıyı 100'e çıkarmak olduğunu ifade etti: 'Bünyan’ın istihdamı açısından çok önemsediğim özel bir mobilya firmasına yer tahsis ettik. Şu anda orada 50 tane kadınımız çalışıyor. Burada hedefimiz 100 kadının çalışması.'

Metin, yapılan yatırımlar için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Cumhur İttifakı milletvekillerine teşekkür ederek desteklerini şu sözlerle özetledi: '2026 yılında Bünyan ilçemize yaptığımız yatırım 350-400 milyon TL civarında elhamdülillah. Bu yatırımlarda en büyük desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhur İttifakı’nın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Çok desteklerini aldım, Allah hepsinden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri milletvekillerine çok teşekkür ediyorum.'

Belediye yönetimi, tamamlanan ve devam eden projelerle hem hizmet kapasitesini artırmayı hem de yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Metin'in aktardığı rakamlar ve projeler, 2026 yılının Bünyan için yatırım yılı olduğuna işaret ediyor.

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN METİN; 2026 YILINDA İLÇEYE YAKLAŞIK 400 MİLYON TL TUTARINDA YATIRIM YAPTIKLARINI BELİRTEREK, ESKİ HÜKÜMET KONAĞININ YERİNE AVM VE BELEDİYE HİZMET ALANI KAZANDIRACAKLARINI SÖYLEDİ.