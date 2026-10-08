Burak yılmaz: parça parça yetenek var, bütünü inşa ediyoruz

Çorum FK sahaya hazırlanıyor:

Çorum FK, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz ve teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada kırmızı-siyahlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İdman öncesi basın mensuplarına konuşan Yılmaz, kulübün vizyonu ile kendi hedeflerinin örtüştüğünü ve uzun vadeli bir projeye adım attıklarını vurguladı.

yılmaz: iyi oyuncular var, ama takım bütünleşmesi sürüyor:

Yılmaz, takımın kadro kalitesine dikkat çekerek "iyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum" dedi ve bu eksikliğin kapatılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Önceki teknik direktör Uğur için teşekkür eden Yılmaz, ekibin üzerine kendi oyun felsefesini inşa edeceklerini söyledi.

Teknik direktörlük anlayışının kariyerinde sürekli bir "challenge"(meydan okuma) dönemi olarak geçtiğini aktaran Yılmaz, Kayseri, Kasımpaşa ve Antep örneklerini hatırlatarak zor pozisyonları yönetme deneyimini anlattı. Ayrıca takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

oyun anlayışı ve maç hedefleri:

Gaziantep FK karşılaşması öncesi oynanacak oyunun şeklini netleştirmediğini söyleyen Yılmaz, takımın hem geçiş oyununu hem de set oyununu oynayabilecek kapasitede olduğunu belirtti. "Benim tarzım daha çok set oyunundan yana ama tamamen analize göre konsantre olduğum için şu an için nasıl bir oyun oynayacağımı söylemeyeyim" sözleriyle maç içi planlamanın rakip analizine bağlı olacağını ifade etti.

Gaziantep’te eski takımıyla karşılaşmanın duygusuna değinen Yılmaz, "Ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik... Bugün yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz" diyerek hem geçmişe saygı hem de mevcut kulübe bağlılık mesajı verdi. Maçtan sonra vicdanlarının rahat olmasını hedeflediklerini ve sahada mücadele eden bir ekip ortaya koyacaklarını ekledi.

oyuncuların değerlendirmeleri ve kamp süreci:

Orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı, yeni teknik ekibin gelişiyle yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Daha önce Yılmaz ile çalıştığını belirten Sazdağı, yeni bir takım olduklarını ve önceki kampta yeni transferlerle yeterince çalışamadıklarını aktardı. "Fikstür zor ama telafisi mümkün; yeni hocamızla bunu telafi edeceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kanat oyuncusu Aleksandros Kyziridis ise Çorum’da olmaktan memnun olduğunu, takıma asist ve gollerle katkı sağladığını ifade etti: "Beklentilerin olmasını seviyorum. Takıma da asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamaktan dolayı da oldukça mutluyum." Kyziridis, sakin bir şehirde ailesiyle birlikte zaman geçirmesinin performansına olumlu yansıdığını ekledi.

Teknik heyetin önceliği, bireysel kalitenin takım hâline dönüşmesini sağlamak. Yılmaz’ın vurguladığı gibi, Türk ya da yabancı, genç veya tecrübeli tüm oyuncuların birlikte hareket ederek "bir aile olma yolunda" ilerlemesi bekleniyor. Kulübün tesisleri ve uzun vadeli planları, yönetim ile teknik kadronun hedef birliğini de pekiştiriyor.

Çorum FK sahaya, hem galibiyet hedefiyle hem de sezon boyunca sürdürülebilir bir gelişim planı uygulama niyetiyle çıkacak. Teknik ekip, oyuncu rotasyonunu, oyun tercihlerini ve saha içi disiplini maç özelinde şekillendirerek kısa vadede sonuç, uzun vadede ise bütünleşmiş bir kadro üretmeyi amaçlıyor.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz" dedi.